Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины

По сообщениям некоторых источников и Мирона Маркевича Сергей Ребров будет представлен в статусе главного тренера Национальной сборной Украины уже 9 августа. Наставник заключит с Украинской ассоциацией футбола двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один год. Об этом сообщает Sport.ua.

Таким образом, Ребров будет руководить "сине-желтыми" в рамках отбора на ЧМ-2022, ЧЕ-2024, а также на матчах следующей Лиги Наций.

Наставник смог договориться о разрыве контракта с "Аль-Айном", поэтому сможет подписать соглашение с УАФ.

Отметим, что следующий матч сборная Украины проведет против Казахстана на выезде 1 сентября в рамках отбора к ЧМ-2022.