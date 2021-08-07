Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины
Вскоре "сине-желтых" возглавит новый тренер
Фото: fradi.hu
По сообщениям некоторых источников и
Таким образом, Ребров будет руководить "сине-желтыми" в рамках отбора на ЧМ-2022, ЧЕ-2024, а также на матчах следующей Лиги Наций.
Наставник смог договориться о разрыве контракта с "Аль-Айном", поэтому сможет подписать соглашение с УАФ.
Отметим, что следующий матч сборная Украины проведет против Казахстана на выезде 1 сентября в рамках отбора к ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Александр Хижняк завоевал серебро по боксу на Олимпиаде-2020
- Бразилия – Испания. Прогноз на финал Олимпиады по футболу на 07.08.21
- Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа
- Источник: Маркевич не возглавит сборную
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО