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Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Вскоре "сине-желтых" возглавит новый тренер

Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины

Фото: fradi.hu

Новина українською

По сообщениям некоторых источников и Мирона Маркевича Сергей Ребров будет представлен в статусе главного тренера Национальной сборной Украины уже 9 августа. Наставник заключит с Украинской ассоциацией футбола двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один год. Об этом сообщает Sport.ua.

Таким образом, Ребров будет руководить "сине-желтыми" в рамках отбора на ЧМ-2022, ЧЕ-2024, а также на матчах следующей Лиги Наций.

Наставник смог договориться о разрыве контракта с "Аль-Айном", поэтому сможет подписать соглашение с УАФ.

Отметим, что следующий матч сборная Украины проведет против Казахстана на выезде 1 сентября в рамках отбора к ЧМ-2022.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Источник:
Sport.Ua

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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
07.08.2021 в 12:05
Успіхів йому! І давайте не будемо кидати в нього камені навіть якщо збірна на вийде на ЧС.
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