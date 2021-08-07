Герой футбольного дня. Сергей Ребров

К Андрею Шевченко как к тренеру сборной было очень много вопросов. От того – и критика. Ведь неприятно, когда каденция начинается с искусственного продвижения кандидатуры на топ-уровень, когда сам тренер говорит о "приключении" и "трамплине", когда происходит много подводных течений. Те, кого УАФ не захомутала в свое лоно культа Андрея Павелко, не могли воспринимать легендарного в прошлом игрока как достойного для национальной сборной Украины тренера.

С Сергеем Ребровым, кажется, все иначе. Здесь все чисто. Это тренер, который сделал себя сам, и вышел на топ-уровень не благодаря протекторату чиновников, а благодаря собственному таланту. Кроме того, Сергей Ребров показал, что имеет принципы и характер.

Он начинал как помощник главного тренера в "Динамо", а когда выпал шанс побыть у руля единолично, ухватился за него обеими руками. Ребров не "подсиживал" Блохина в "Динамо", как Михаила Фоменко в сборной "подсидел" Андрей Шевченко. Ребров никогда не говорил о "Динамо" как о трамплине или приключении, а после Киева не побоялся опуститься на уровень ниже, возглавив "Ференцварош". Он учился, но одновременно был и самоотверженным.

О Реброве в "Динамо" говорили как о фигуре, зависящей от Рауля Рианчо. То самое, что о Шевченко в сборной говорили в контексте итальянских помощников Мальдеры и Тасотти. Однако Ребров после расставания с испанцем сумел не только удержаться на плаву, но и поймал попутный ветер. А Шевченко без итальянского тандема за спиной мы еще не видели. И не факт, что увидим в ближайшее время.

В конце концов, у Реброва есть принципы и нет привычки наслаждаться "теплой ванной". Из "Динамо" он ушел, потому что не был согласен с трансферной политикой, не хотел дальше работать с игроками, насытившимися футболом. Шевченковские же принципы в сборной свелись лишь к борьбе за свой собственный имидж и угодничеству руководству УАФ. А яблоком раздора в итоге стали деньги. Наконец, на прощание Шевченко подставил еще и своего товарища, не объявив об уходе из сборной сразу после Евро-2020 (что напрашивалось и было бы логичным), а только после того, как Ребров подписал контракт с "Аль-Айном".

Морально-этическая составляющая вроде как в норме. Да и с результатом проблем быть не должно, ведь Ребров уже неоднократно доказывал свою высокую квалификацию. Поэтому есть ощущение, что Шевченко как тренера сборной забыть удастся быстро и безболезненно.

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