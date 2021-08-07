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Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Национальная сборная Украины
(12 голосов)

Более достойный, нежели Шевченко

Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Фото - ФК Ференцварош / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

К Андрею Шевченко как к тренеру сборной было очень много вопросов. От того – и критика. Ведь неприятно, когда каденция начинается с искусственного продвижения кандидатуры на топ-уровень, когда сам тренер говорит о "приключении" и "трамплине", когда происходит много подводных течений. Те, кого УАФ не захомутала в свое лоно культа Андрея Павелко, не могли воспринимать легендарного в прошлом игрока как достойного для национальной сборной Украины тренера.

С Сергеем Ребровым, кажется, все иначе. Здесь все чисто. Это тренер, который сделал себя сам, и вышел на топ-уровень не благодаря протекторату чиновников, а благодаря собственному таланту. Кроме того, Сергей Ребров показал, что имеет принципы и характер.

Герой футбольного дня. Сергей Ребров - изображение 1

Он начинал как помощник главного тренера в "Динамо", а когда выпал шанс побыть у руля единолично, ухватился за него обеими руками. Ребров не "подсиживал" Блохина в "Динамо", как Михаила Фоменко в сборной "подсидел" Андрей Шевченко. Ребров никогда не говорил о "Динамо" как о трамплине или приключении, а после Киева не побоялся опуститься на уровень ниже, возглавив "Ференцварош". Он учился, но одновременно был и самоотверженным.

О Реброве в "Динамо" говорили как о фигуре, зависящей от Рауля Рианчо. То самое, что о Шевченко в сборной говорили в контексте итальянских помощников Мальдеры и Тасотти. Однако Ребров после расставания с испанцем сумел не только удержаться на плаву, но и поймал попутный ветер. А Шевченко без итальянского тандема за спиной мы еще не видели. И не факт, что увидим в ближайшее время.

В конце концов, у Реброва есть принципы и нет привычки наслаждаться "теплой ванной". Из "Динамо" он ушел, потому что не был согласен с трансферной политикой, не хотел дальше работать с игроками, насытившимися футболом. Шевченковские же принципы в сборной свелись лишь к борьбе за свой собственный имидж и угодничеству руководству УАФ. А яблоком раздора в итоге стали деньги. Наконец, на прощание Шевченко подставил еще и своего товарища, не объявив об уходе из сборной сразу после Евро-2020 (что напрашивалось и было бы логичным), а только после того, как Ребров подписал контракт с "Аль-Айном".

Герой футбольного дня. Сергей Ребров - изображение 2

Морально-этическая составляющая вроде как в норме. Да и с результатом проблем быть не должно, ведь Ребров уже неоднократно доказывал свою высокую квалификацию. Поэтому есть ощущение, что Шевченко как тренера сборной забыть удастся быстро и безболезненно.

Фото - UA-Футбол

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (19)
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taras.calena
07.08.2021 в 14:07
Игорь в своем стиле. Обосрал человека и статья готова, новая школа журналистики от Швеца
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+1
0
xapyga (Запорожье)
07.08.2021 в 14:06
Это ж надо так срать, это уже не просто критика Шевченко еще и замаскированная под "Герой дня" Ребров
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
07.08.2021 в 14:01
Слишком много дерьма в статье. У автора что, передоз пургена в организме? Перед Евро срал, во время Евро срал и сейчас срать продолжает.
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+2
0
avatar
вася100500 (хуст)
07.08.2021 в 13:42
Авторе, хильни ядку!))
Ответить
+2
0
Footballers (Умань)
07.08.2021 в 13:37
Такі журналюги з своїми висерами забудуться,а результати Шевченка залишаються в історії укр.футболу назавжди.А Ребров не потягне збірну я впевнений.Вєрнітє Шеву буде писати вже через пів року.
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+1
-2
Залізомен (Київ)
07.08.2021 в 13:30
Навіть не сумнівався, що автором цього висєру буде семйон-ндон, чмошник
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+3
-3
kuandrew (Львов)
07.08.2021 в 12:56
Якась одностороння стаття, а ж гидко читати...Шеву затоптали, а з Реброва зробили Гвардіолу...Жах
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+4
-4
avatar
2.dc (Николаев)
07.08.2021 в 13:07
+1, этот дядька, по большей части, откровенную х.е.р.ню пишет. Как бы так, что бы его "забыть быстро и безболезненно" ...
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+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.08.2021 в 12:56
Семйон,тебе бы бабские сплетни собирать на базаре.Память у тебя короткая.В отборе на Евро 2020 Шевченко довел сборную до высокого уровня,так уверенно сборная никогда не играла,пройти отбор на таком уровне никому не удавалось из тренеров.Можно вспомнить Блохина,но здесь сборная играла в классный футбол.На Евро результат тоже достойный.Посмотрим,что Ребров покажет,все пока в руках нашей сборной,обыгрывай казахов,финнов и иди дальше на 2е место,не такая уж невыполнимая задача.Теперь о последнем поступке Шевченко,контракт закончился и он имеет право уйти,он что бросил команду посреди контракта?Он виноват,что так составлен срок контракта?Почему Павелко так контракт составил,он что не знал,что будет отбор на ЧМ,какая проблема была составить до декабря 2021,это что высшая математика.Какой идиот так сроки составляет,до конца отбора надо.Реброва тоже не надо превозносить,потому что он как раз разорвал контракт с арабами,получается он туда за баблом поехал и как только замаячило престижное предложение,сразу плюнул и на контракт и на арабов.Шевченко так не делал,доработал до конца контракта.И последнее,не в тренере дело,что с финнами или казахами был плохой план на игру?До 70 минуты финнов на поле не было,а у нас было три момента,казахам тоже 5 штук надо было забивать.Ребров что научит калек по воротам попадать?Я не вижу провалов тренерского штаба в матчах с финнами и казахами,то же будет и при Реброве.
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+2
-2
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armik (Киев)
07.08.2021 в 12:49
С одной столроны, хитрозадый ребров - шаг вперед в сравнении с совсем тупым шевой. С другой стороны - это совсем незначительный шаг.
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+2
-5
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Одиссей(Афула) (Афула)
07.08.2021 в 12:59
А ну ка приведи примеры тупости в матчах отбора на ЕВРо 2020?
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+3
-1
bulpi (Днепропетровск)
07.08.2021 в 12:47
" Шевченковские же принципы в сборной свелись лишь к борьбе за свой собственный имидж и угодничеству руководству УАФ" Автор, а ничего, что Шеве удалось построить самую сильную сборную за все годы независимости ? "А яблоком раздора в итоге стали деньги. "А он бесплатно (за маленькие деньги) должен работать ? "Наконец, на прощание Шевченко подставил еще и своего товарища, не объявив об уходе из сборной сразу после Евро-2020"Он ждал решения вопросов с ФФУ. Не дождался. В чем его вина ?
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+5
-4
yurets87 (запоріжжя)
07.08.2021 в 12:53
Согласен,вроде и статья про Реброва,а в основном просто полили гов.ном Шеву
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+5
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.08.2021 в 12:59
1. это твое поверхностное мнение, и только! он сборную строил, строил, но костяка так и не наиграл, типичного рисунка игры не было видно, всё эксперименты... 2. деньги - абстрактное понятие 3. ждал решения вопросов с ФФУ? что за бред? Шева должен был иметь план действий на разные варианты событий и их озвучивать ибо тренер национальной сборной - публичное лицо, которое должно уметь еще торговать хлебалом перед СМИ и футбольной общественностью!
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
07.08.2021 в 13:18
Костяка не наиграл?Ты отбор ЕВРО 2020 смотрел?Там что костяка не было?А дальше Степаненко,Ярмола травмировались ,Коноплянка сдал,фланги пропали,всякие Соболи и прочие ,да и Караваев не заменили достойно,Зубков провалил с казахами,Конопля,Тымчик не тянут.С кем создавать костяк,который без двух крайних п.з. рухнул,с футболистами Десны,Ворсклы,Зари,так они в еврокубках вылетают от греков,финнов.Вот и пошла тактика в 5 защитников не от хорошей жизни.ЕВРО тоже показал,что замены основным нет и именно это сказалось,во втором тайме с Македонией,после тяжелого матча с голландцами надо достойные замены во втором тайме,а у Шевы кто-Беседин или ты думаешь,что Шева не понимает какой уровень у него.Дальше со шведами отдали много сил в таких сборных как Франция,Италия,есть равноценные замены,а у нас кем ротацию проводить.Вот и вышли те же ,которых на первый тайм кое как хватило.Обьективным надо быть,костяк был,но рухнул внезапно,а равноценных нет.Даже сейчас Коноплянка на фланге опасней любого другого,такая ситуация сложилась
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.08.2021 в 12:31
куда ты лезишь Ребров--потом будешь жалеть --с кем играть все сидят на лавках
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0
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.08.2021 в 12:46
если не с кем играть и все сидят на лавках, то может вообще обойдемся без тренера, такая логика?а может Ребров таки умеет подымать сидячих, кто его знает!
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+4
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
07.08.2021 в 13:23
Ага,Ребров научит перепуганного Зубкова в ворота попадать,забыл,сколько этот мастер моментов запорол в матчах с финнами и казахами.Мы 4 очков недосчитались из за него,что в этом Шева виноват,тактика неправильная была?
0
-1
Alex-696 (Немирів)
07.08.2021 в 13:34
У Реброва зубкови грати не будуть. Ось і все.
0
0


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