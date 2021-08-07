Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров

Уже бывший председатель Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию со своим уходом из УАФ:

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.

Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", - сказал Мирон Маркевич Игорю Бурбасу.