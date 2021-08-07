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Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров
Мирон Богданович решил больше не работать в УАФ
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Уже бывший председатель Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию со своим уходом из УАФ:
"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.
Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", - сказал Мирон Маркевич Игорю Бурбасу.
"Действительно, 6 августа у меня состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко, однако в ходе беседы никаких предложений стать у руля главной команды страны, не поступало. Так их и не могло быть, поскольку Андрей Васильевич мне сразу сообщил, что новым главным тренером сборной будет Сергей Ребров.
Поэтому появившаяся в СМИ, мы с Павелко о чем-то не договорились, чья-то выдумка", - добавил бывший тренер в интервью Meta-ratings.
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