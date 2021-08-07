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Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Мирон Богданович решил больше не работать в УАФ

Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Уже бывший председатель Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию со своим уходом из УАФ:

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.

Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", - сказал Мирон Маркевич Игорю Бурбасу.

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"Действительно, 6 августа у меня состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко, однако в ходе беседы никаких предложений стать у руля главной команды страны, не поступало. Так их и не могло быть, поскольку Андрей Васильевич мне сразу сообщил, что новым главным тренером сборной будет Сергей Ребров.

Поэтому появившаяся в СМИ, мы с Павелко о чем-то не договорились, чья-то выдумка", - добавил бывший тренер в интервью Meta-ratings.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (14)
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Лекарь (село Дарница)
07.08.2021 в 14:06
Бомбануло у Мирона, я его понимаю.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.08.2021 в 14:00
замени Ротаня сделай хорошее дело
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0
0
nivroku (Odessa)
07.08.2021 в 13:58
В нашому футболі є два Тренери - Мирон Маркевич та Мірча Луческу, і є кілька тренерів, Ребров, напевно, один із них. Те, що сталося, для збірної зле. Ребров - це краще, аніж якийсь Михайличенко, але... З Маркевичем ми точно були б на ЧС і не пасли б там задніх, з Ребровим - не знаю... Маркевичу бажаю вийти до ЛЧ з Металістом!
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0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
07.08.2021 в 13:54
Павелко, уркисовский ставленник, проталкивает только продавцов дырявых игроков!
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 13:48
Йди тренуй збірну Болівії)))
Ответить
0
0
dmitroj88
07.08.2021 в 13:42
О чем я сразу писал, когда слухи появились о Маркевиче. Его не поставят. Сурково-Медведчуковая банда пропихивает только своих прихвостней.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 13:36
я удивляюсь этому балабольству "мужиков"! бабы вы! разве можно сливать конфиденциальную информацию? тьфу, пля!
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0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
07.08.2021 в 14:00
А кто сказал, что эта информация - конфиденциальна? Маркевич правильно сделал, что рассказал - нефиг Павелке прикрывать свои менеджерские прое.бы чужим именем
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0
0
Footballers (Умань)
07.08.2021 в 13:30
Ребров нічого не виграє зі збірною.По ходу всьо парєшалі дінамовскіє сєрца опзжопні.
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 13:49
А хто виграє, ця ярославська повія?
Ответить
0
0
Prach13 (Дрогобич)
07.08.2021 в 14:03
Ти навіть не уявляєш, наскільки ти убоге!
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2021 в 13:25
Образився Богданич...
Ответить
+4
0
Alex-696 (Немирів)
07.08.2021 в 13:30
Той, хто покинув раз, покине й вдруге. Нема чого ображатись, сам винен.
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 13:49
Його тоді забрав Ярославський, як свою річ.
+1
-1


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