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Пятов о Евро-2020: Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей говорит, что Степаненко был готов сыграть против англичан

Пятов о Евро-2020: Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины высказал свое мнение по поводу тренерских решений Андрея Шевченко в период континентального первенства:

"Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро.

Да, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией. Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру - это сейчас можно говорить", - сказал вратарь.

Напомним, что Пятов не сыграл ни одной минуты на поле на Евро-2020, проведя все пять матчей на скамейке запасных. Отметим, что Андрей после этого континентального форума завершил карьеру в сборной Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Евро-2020
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Комментарии (6)
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Водитель трамвая (Бухарест)
07.08.2021 в 15:43
Дырявые в сборной - горе в стране.
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+2
0
маклауд (Украина)
07.08.2021 в 15:39
Блд, у запасного вратаря забыли спросить!)))
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+1
-2
aleks68
07.08.2021 в 15:47
и у тебя тоже
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+2
0
Pianist (Киев)
07.08.2021 в 14:38
Да на**й твой Степа кому нужен… Ещё бы о себе вспомнил, что ты тоже 4 гола мог бы не пропустить. :)))
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+2
-3
aleks68
07.08.2021 в 15:48
кому нужны динамовские брёвна?
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+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
07.08.2021 в 14:31
Может и мог , а может и нет, но Швеция это был потолок и фарт- это факт
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+6
0


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