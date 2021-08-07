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Пятов о Евро-2020: Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал
Андрей говорит, что Степаненко был готов сыграть против англичан
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины высказал свое мнение по поводу тренерских решений Андрея Шевченко в период континентального первенства:
"Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро.
Да, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией. Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру - это сейчас можно говорить", - сказал вратарь.
Напомним, что Пятов не сыграл ни одной минуты на поле на Евро-2020, проведя все пять матчей на скамейке запасных. Отметим, что Андрей после этого континентального форума завершил карьеру в сборной Украины.
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