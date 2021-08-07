Пятов о Евро-2020: Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины высказал свое мнение по поводу тренерских решений Андрея Шевченко в период континентального первенства:

"Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро.

Да, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией. Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру - это сейчас можно говорить", - сказал вратарь.