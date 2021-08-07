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Ребров разорвал контракт с Аль-Айном

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Тренер сделал это ради сборной Украины

Ребров разорвал контракт с Аль-Айном

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинул арабский клуб.

Вскоре будет объявлено о его назначении в сборную Украины. Состоится это на заседании Исполкома УАФ, в понедельник, 9 августа. Соглашение Реброва будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на 1 год.

Наставник возглавил арабскую команду этим летом после работы с угорским "Ференцварошем".

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (8)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:21
Удачі Реброву!)
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+2
0
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Харьковчанин (Харків)
07.08.2021 в 21:08
Якось непрофесійно , вчора підписав, сьогодні розірвав. Підставив арабів корочє
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
07.08.2021 в 21:12
Воно-то так, але і Шева якщо вже збирався йти зі збірної, то міг би подзвонити Реброву і сказати про своє рішення, знаючи, що Ребров-то у збірну хоче. Тоді Реброву не довелося б підписувати контракт з арабами... Ну Шева явно не за день рішення прийняв ж!
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.08.2021 в 21:21
Треба згадати як Маркевич пішов зі збірної 2011.
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
07.08.2021 в 20:57
Нарешті!!! Приємна новина.
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
07.08.2021 в 20:46
Насправді заслуговує поваги! Не кожен здатен так одразу відмовитися від багатомільйонного контракту і перейти на меншу зарплатню...
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+6
0
Mexxxxx (Просяная)
07.08.2021 в 20:25
Что и следовало доказать.Удачи, главное игру пусть покажет.
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.08.2021 в 20:20
ну, теперь все очевидно походу? ни пуха, Серега!
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+6
0


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