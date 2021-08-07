Ребров разорвал контракт с Аль-Айном

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинул арабский клуб.

Вскоре будет объявлено о его назначении в сборную Украины. Состоится это на заседании Исполкома УАФ, в понедельник, 9 августа. Соглашение Реброва будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на 1 год.

Наставник возглавил арабскую команду этим летом после работы с угорским "Ференцварошем".