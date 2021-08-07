Национальная сборная Украины
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Ребров разорвал контракт с Аль-Айном
Тренер сделал это ради сборной Украины
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинул арабский клуб.
Вскоре будет объявлено о его назначении в сборную Украины. Состоится это на заседании Исполкома УАФ, в понедельник, 9 августа. Соглашение Реброва будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на 1 год.
Наставник возглавил арабскую команду этим летом после работы с угорским "Ференцварошем".
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (8)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Харьковчанин (Харків)
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Zapp Brannigan (Київ)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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alex 66 (Кременчук)
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Zapp Brannigan (Київ)
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Mexxxxx (Просяная)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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