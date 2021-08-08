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СМИ: Аль-Айн не позволил УАФ подписать контракт с Ребровым
Запланированное на грани срыва?
Фото: mlsz.hu
Эмиратский "Аль Айн" стал препятствием для подписания контракта Украинской ассоциацией футбола с Сергеем Ребровым. Клуб отказался давать разрешение на подписание соглашения. Об этом сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу.
Ранее этот же журналист сообщал, что УАФ направила такой запрос эмиратскому клубу.
Напомним, что телеканалы Футбол 1/2/3 сообщали, что Ребров разорвал контракт с "Аль Айном" и уже готов возглавить сборную Украины. Это должно было произойти 9 августа на Исполкоме УАФ.
Отметим, что назначение Сергей Реброва
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