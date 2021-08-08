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СМИ: Аль-Айн не позволил УАФ подписать контракт с Ребровым

Национальная сборная Украины
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(10 голосов)

Запланированное на грани срыва?

СМИ: Аль-Айн не позволил УАФ подписать контракт с Ребровым

Фото: mlsz.hu

Новина українською

Эмиратский "Аль Айн" стал препятствием для подписания контракта Украинской ассоциацией футбола с Сергеем Ребровым. Клуб отказался давать разрешение на подписание соглашения. Об этом сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу.

Ранее этот же журналист сообщал, что УАФ направила такой запрос эмиратскому клубу.

Напомним, что телеканалы Футбол 1/2/3 сообщали, что Ребров разорвал контракт с "Аль Айном" и уже готов возглавить сборную Украины. Это должно было произойти 9 августа на Исполкоме УАФ.

Отметим, что назначение Сергей Реброва подтвердил и Мирон Маркевич.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ) УАФ
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Источник:
UAE Sport News

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Комментарии (23)
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MU777777 (Дергачи)
08.08.2021 в 16:52
ну и правильно...нефуй туда-сюда метаться...пусть будет Красников !!!)))
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+1
-1
krakow (Херсон)
08.08.2021 в 16:52
"Сьезд с базара".Вторая серия.Стопами деда Мирона...Теперь Ребров включит дурака,шо первый раз слышит о предложении УАФ. Уже видны контуры,сентиментального Лесика.
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0
0
Footballers (Умань)
08.08.2021 в 16:50
Красавелли.Нехай навчиться бути мужиком.Підписав контракт-працюй.Збірній потрібен точно не такий тренер як Ребров.А через 2дні покличуть в інший клуб і побіжить зі збірної.
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+2
0
Caballero (Fale town Fale state)
08.08.2021 в 16:47
Серьожа 2 роки скандалив у Ференцвароші. Нарешті, знайшов гроші по своїх апетитах... І через 2 місяці захотів чкурнути куди заманеться... Ото донбасяо непередбачуване.
Ответить
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
08.08.2021 в 16:44
Цей цирк колись припинеться? Збірній скоро грати, а вона досі без тренера. Павелко сам збирається керувати нею з лавки?
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+3
0
avatar
Spokoynо (Кихв)
08.08.2021 в 16:32
НІТ! Хай фізрук Сєрьожа лишається у арабів!
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+5
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.08.2021 в 16:46
П Н Х запорєбрік !
Ответить
+1
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 16:56
Просто Квашин (Харьков) ГНАТИ ВТРИШИЇ малоросів запорєбрік - недотренер, не поважаєш УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ЗНАЧИТЬ ТИ І УКРАЇНУ НЕ ПОВАЖАЄШ - ГЕТЬ запорєбрік!!!
0
-1
MaximSK (Киев)
08.08.2021 в 16:32
Самое будет смешно и потом грустно, если с Ребровым не получится (хотя Павелко был в этом уверен), и в итоге поставят Михайличенко, который останься еще на 1 сезон в Динамо, довел бы Динамо до середняка ЧУ.
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+3
0
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 16:26
Ха, це зрозуміло... Хай Паделко платить кошти за розрив контракту. Шейхам))). Які вони нах їм не потрібні))). Тим більше заробив на відкатах та штучних покриттях придостатньо. Клоун, блъ
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+6
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
08.08.2021 в 16:12
ПРАВИЛЬНО !!! УСЕ ВІРНО - а що ви собі думали (УАФ та решта обожнювачів динамівських сердець) сауд араби що по вашому геть з глузду з'їхали чи вони на рівному місці мають собі на 100000000000000% шкоду репутиаційні збитки і т.д відпустити з Богом новоспеченого тренера - за якого вони, на секундочку, ще з угорським Ференцварошем цапалися - і якби ребров був справді справді фаховим тренером з почуттям зобов'язаності власного слова та обіцянки і взагалі людиною високого розуму - він тоді б не кидався-метався від одного до другого і розумів що БЕЗ НЕГАТИВних наслідків так просто кинути все і метнутися з одного крісла у інше (будучи пов'язаний довготерміновими контрактними зобов'язаннями) не вийде!!! Тому ВИХІД МАРКЕВИЧА І СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ вилупку-корупціонеру павелці
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+8
-3
Zanregent (Винница)
08.08.2021 в 16:28
Так оно то так, Но МАРКЕВИЧ УШЁЛ ИЗ УАФ!
Ответить
+3
0
MaximSK (Киев)
08.08.2021 в 16:38
Вряд ли Маркевич согласится возглавить сборную, я думаю он сильно обиделся на Павелко и решил уйти из УАФ. В будущем Маркевич может возглавить Металлист или уже в этом сезоне сменит Кучера.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2021 в 16:12
Павелко великий руководитель...
Ответить
+4
-6
Acsakal (Kharkov)
08.08.2021 в 16:45
Вашу іронію не зрозуміли...
Ответить
+2
0
ratio (Дн-жинск)
08.08.2021 в 16:02
Сейчас Ребров может запросто угробить свою тренерскую карьеру. Раз уж подписал контракт- то работай. Плохо ушел от венгров, еще и арабов для себя закрыть.... Как бы не остаться у разбитого корыта.
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+8
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
08.08.2021 в 16:08
Якщо є талан то не бійся, не залишиться.
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+2
-3
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.08.2021 в 15:57
Ади на наєш...прийдеться Ротаня брати.він розвалив молодіжку то хай завершить свою роботу з національною.
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+2
-8
avatar
Romerik (YNWA)
08.08.2021 в 15:57
Если не фейк, то дальше я думаю предложат Луческу на годик поруководить. Не удивлюсь вообще. Не Миху же ставить...
Ответить
0
-2
MaximSK (Киев)
08.08.2021 в 15:55
По мне это фейк, потому что такие дела не происходят по письму будущего работаделя, тут должны клуб и Ребров между собой договорится, УАФ только может заплатить компенсацию в этом случае.
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+3
-4
ratio (Дн-жинск)
08.08.2021 в 16:04
Фейками у нас занимается непосредственно УАФ. Это их стиль как следует из вью Мирона
Ответить
+8
-1
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:54
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+9
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.08.2021 в 16:16
Algrab (Костопiль) Що таке? Тебе це так здивувало... взагалі то ця вся історія і так попахувала аферою (а після зізнання Маркевича - що його в УАФ просто-навсього поставили перед фактом що УАФ не вибирають(а призначили) свого чергового улюбленця (динамівське серце) реброва -то й поготів аферне дно
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+8
0


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