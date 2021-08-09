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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: Сборная получила за отбор, Евро и Лигу наций 6,5 млн евро премиальных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Глава УАФ сообщил о премиальных национальной команды за участие на Евро

Павелко: Сборная получила за отбор, Евро и Лигу наций 6,5 млн евро премиальных

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных игрокам и тренерскому штабу за участие на Евро-2020.

"У нас есть традиция в Украине – такие темы не обсуждать. Это наоборот публичная информация, которая являет собой хороший пример для будущих поколений – работать и достигать самых высоких результатов.

Думаю, вскоре УЕФА представит все цифры, и мы увидим, сколько Украина получила за попадание на Евро и участие на нем. Ваши цифры (14 млн евро, сообщил Александр Денисов – прим.) близки – чуть меньше. Рядом.

Сразу после Евро игроки и штаб получили из этой суммы после выплаты всех налогов: за выход – было выплачено 3 млн евро. За Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно, наши ребята получили еще 1 млн евро. И Евро: из 5 млн 2,5 – было выплачено игрокам. В общем, 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют.

Горжусь, что в Украине игроки могут показывать достойную игру и получать достойные премии", – сказал Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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Просто Толик (Одесса)
09.08.2021 в 09:47
"Украина получила за попадание на Евро и участие на нем. Ваши цифры (14 млн евро, сообщил Александр Денисов – прим.) близки" ***************** "В общем, 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют." ***************** - У брата было 6 яблок, половину отдали другу, сколько осталось? - Таки пять с половиной. Кошерная арифметика))))) Получается 7.5 млн. евро ушло на зарплату Богданычу, кокаин и проституток)))))
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Golfik25 (Киев)
09.08.2021 в 09:44
Сборная получила 6млн и все они ушли на мою дачу, смотрите какая красивая (показывает фотографию)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.08.2021 в 09:14
Павелко, розкажи краще як збірна докотилась до того, що проходить далі не сама, а за рахунок інших, чому провалює домашні матчі з казахами та фіннами, чому головний тренер кидає команду на пів-дороги а не бореться з нею до кінця? Чому в тебе досі тренує молодіжну Ротань, який провалив все що можна. І чому ти рахуєш чужі гроші, до яких не маєш жодного відношення?
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+1
-1
Caballero (Fale town Fale state)
09.08.2021 в 08:55
Гроші для урки - культ.
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+1
0
tare611
09.08.2021 в 08:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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