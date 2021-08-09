Павелко: Сборная получила за отбор, Евро и Лигу наций 6,5 млн евро премиальных

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных игрокам и тренерскому штабу за участие на Евро-2020.

"У нас есть традиция в Украине – такие темы не обсуждать. Это наоборот публичная информация, которая являет собой хороший пример для будущих поколений – работать и достигать самых высоких результатов.

Думаю, вскоре УЕФА представит все цифры, и мы увидим, сколько Украина получила за попадание на Евро и участие на нем. Ваши цифры (14 млн евро, сообщил Александр Денисов – прим.) близки – чуть меньше. Рядом.

Сразу после Евро игроки и штаб получили из этой суммы после выплаты всех налогов: за выход – было выплачено 3 млн евро. За Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно, наши ребята получили еще 1 млн евро. И Евро: из 5 млн 2,5 – было выплачено игрокам. В общем, 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют.

Горжусь, что в Украине игроки могут показывать достойную игру и получать достойные премии", – сказал Павелко.