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Денисов: Шевченко доволен, что Ребров возглавит сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Однако вопрос с клубом Сергея Реброва пока не решен

Денисов: Шевченко доволен, что Ребров возглавит сборную Украины

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко очень рад тому, что его на этой должности сменит Сергей Ребров.

"Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником.

Остается вопрос с клубом Сергея Реброва", - отметил Денисов.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Александр Денисов
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (11)
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djeff2015 (Запорожье)
09.08.2021 в 12:32
да х...там......Ротань уже фирменный костюм главного в СБУ примерил...готовится к прессухе.ждите).
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0
0
hapos25
09.08.2021 в 12:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
09.08.2021 в 11:18
Тепер що, гроші за Євро віддадуть арабам за Реброва?
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
09.08.2021 в 11:46
Смішний. Гроші за євро вже по карманах давно розфасовані...
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+1
-1
dalexx (Украина)
09.08.2021 в 11:10
Мнение Шевченко совершенно неинтересно! Авторитета слепили. Просрал отбор на ЧМ22, обосрался на Евро
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+2
-1
MaximSK (Киев)
09.08.2021 в 11:21
Он не обосрался на Евро, мы вышли в 1/4 финала, просто мы играли неважно на этом Евро, особенно в матче с Англией.
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+1
-2
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vs-vorota (Alexandriya)
09.08.2021 в 12:33
Йди строчи, уска, в своєй мордовії, ти відсмоктуй у черчесова, на коліна перед Україной.
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0
0
prostors (Вольногорск)
09.08.2021 в 10:49
"Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником."Если бы Шевченко с Павелко думали о сборной Страны этот вопрос бы не стоял так остро. Мутили, мутили и намутили.
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+4
-1
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 10:40
"Шевченко задоволений", але "питання не вирішене". Логічно.
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+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.08.2021 в 10:39
Ну-ну... що ж ти, Шева, не сказав другу заздалегідь, що йдеш зі збірної? Так би Ребров не підписував контракт з арабами взагалі!
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+8
-1
sergei2020 (Черновцы)
09.08.2021 в 10:46
Підставив Реброва і задоволений!!! Хороший друг!!!
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+7
-1


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