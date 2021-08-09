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Денисов: Шевченко доволен, что Ребров возглавит сборную Украины
Однако вопрос с клубом Сергея Реброва пока не решен
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко очень рад тому, что его на этой должности сменит Сергей Ребров.
"Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником.
Остается вопрос с клубом Сергея Реброва", - отметил Денисов.
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