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Стало известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины
Встреча состоится 16 ноября
Фото: liberoguide.com/ Автор - Haris Badžić
Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет против команды Боснии и Герцеговины в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" 16 ноября (начало встречи - в 21.45 по киевскому времени).
Эта арена, которая является домом местного футбольного клуба "Челик", может вместить на своих трибунах чуть более 15 000 зрителей.
Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию.
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