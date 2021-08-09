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Национальная сборная Украины

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Стало известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины

Национальная сборная Украины
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Встреча состоится 16 ноября

Стало известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины

Фото: liberoguide.com/ Автор - Haris Badžić

Новина українською

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет против команды Боснии и Герцеговины в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" 16 ноября (начало встречи - в 21.45 по киевскому времени).

Эта арена, которая является домом местного футбольного клуба "Челик", может вместить на своих трибунах чуть более 15 000 зрителей.

Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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