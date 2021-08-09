Стало известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет против команды Боснии и Герцеговины в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" 16 ноября (начало встречи - в 21.45 по киевскому времени).

Эта арена, которая является домом местного футбольного клуба "Челик", может вместить на своих трибунах чуть более 15 000 зрителей.

Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию.