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Леоненко о Реброве: Будем смотреть. Одно дело тренировать Ференцварош, а другое – нашу сборную

Национальная сборная Украины
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Для любого тренера сборная – это серьезный уровень

Леоненко о Реброве: Будем смотреть. Одно дело тренировать Ференцварош, а другое – нашу сборную

Фото: fradi.hu

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оценил возможное назначение Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды.

"Будем смотреть. Надеюсь, что у Реброва все получится. Для любого тренера сборная – это серьезный уровень.

Не знаю, будет он волноваться или нет. Но, скорее всего, будет. Одно дело "Ференцварош", а другое – наша сборная. Самое главное, чтобы получилось", - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

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В статье: Сергей Ребров Украина Виктор Леоненко
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Источник:
Великий футбол

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