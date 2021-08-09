Леоненко о Реброве: Будем смотреть. Одно дело тренировать Ференцварош, а другое – нашу сборную

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оценил возможное назначение Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды.

"Будем смотреть. Надеюсь, что у Реброва все получится. Для любого тренера сборная – это серьезный уровень.

Не знаю, будет он волноваться или нет. Но, скорее всего, будет. Одно дело "Ференцварош", а другое – наша сборная. Самое главное, чтобы получилось", - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".