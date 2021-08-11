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Бабич: Шевченко что-то не устраивало, раз он не стал продлевать контракт с УАФ
Украинский специалист - про уход главного тренера сборной
Украинский наставник Александр Бабич высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг сборной Украины и ее главного тренера.
"Я так понимаю, что у Андрея Шевченко были какие-то договоренности с УАФ. Может быть, где-то не нашли точки соприкосновения. Правильно или неправильно, что он ушел... Контракт закончился. Наверное, что-то его не устраивало, поэтому он не стал продлевать соглашение. Наверное, это было неожиданно для всех, но не для Шевченко. Так как идут разговоры о новых кандидатах, то я так понимаю, что это было неожиданно и для УАФ.
Мое мнение, что есть два кандидата на пост главного тренера сборной Украины – Ребров и Маркевич. В плане опыта и мудрости – это Маркевич, а в плане перспективы и новых мыслей – это Ребров. Больше даже склоняюсь к Реброву.
Не совсем верю, что Петраков, Михайличенко и Луческу могут возглавить национальную команду, тем более последний находится в команде, которая ведет борьбу за высокие места. Не могу сказать, что кто-то из них может дать новый толчок сборной. А вот Ребров в этом плане должен вывести команду на уровень выше", – сказал Бабич.
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