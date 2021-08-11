УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины - источник

Журналист Игорь Бурбас в своём твиттере заявил, что представители Юргена Клинсманна и Джанни Де Бьязи предлагали своих клиентов на должность главного тренера сборной Украины.

УАФ сразу же отвечала отказом, даже не вступая с ними в переговорный процесс. Отмечается, что у сборной будет все-таки отечественный тренер.

Последним местом работы 57-летнего Клинсманна была "Герта" из Берлина, которую он возглавлял с ноября 2019 по февраль 2020-го.

65-летний Де Бьязи с 2020 года тренирует сборную Азербайджана.

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