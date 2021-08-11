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УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины - источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На должность наставника хотят назначить отечественного специалиста

УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины - источник

Фото: Bundesliga

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас в своём твиттере заявил, что представители Юргена Клинсманна и Джанни Де Бьязи предлагали своих клиентов на должность главного тренера сборной Украины.

УАФ сразу же отвечала отказом, даже не вступая с ними в переговорный процесс. Отмечается, что у сборной будет все-таки отечественный тренер.

Последним местом работы 57-летнего Клинсманна была "Герта" из Берлина, которую он возглавлял с ноября 2019 по февраль 2020-го.

65-летний Де Бьязи с 2020 года тренирует сборную Азербайджана.

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В статье: Украина Юрген Клинсман Джанни Де Бьязи Игорь Бурбас
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Комментарии (18)
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2.dc (Николаев)
11.08.2021 в 15:47
Ты смотри, повадились ухажеры заморские к нашей разведеночке. Гарбуза им, гарбуза … Павелка, она девка верная, сваво милого из-за морей ждать обещалась …)
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0
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Footballers (Умань)
11.08.2021 в 15:41
Так вони манхерштерна чи як там воно не слухають.Значить дайош лисого з квартала,он свой пацан,всєго добілся,общій язик найдєт.Атмосфєра в сборной будєт хорошая.
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
11.08.2021 в 15:37
ими же нельзя управлять...вот и отказ сразу. гнилое УАФ. гнилейшее.
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 15:21
Да потому, что эти не будут ставить 90% игроков Динамо по указке Суркиса.
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+1
-3
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WI-FI (Киев)
11.08.2021 в 15:32
Не надоело писать однотипную хрень как бот?
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+2
0
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Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:44
Це і є тупий ватний БОТ
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0
0
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Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:47
Тупому ватному обісцяному рагулю oleg.ЧМО.3972: де вчора були Степаненко, Кривцов, Судаков, Марлос???
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0
0
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simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 15:16
Смешные они. Откуда эта безграничная вера в Реброва ? Для шевы сборную тренировали итальянцы, послушно вызывая людей по списку. Кто будет тренировать вместо Реброва))? Опять Рианчи Или он сам умеет ?
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+2
-2
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WI-FI (Киев)
11.08.2021 в 15:30
Ребров самостоятельный тренер
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
11.08.2021 в 15:07
Нуууу Клинсман это 50-50. Сильно уж он заумный.
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2021 в 15:01
Закордонні фахівці не залежно від кваліфікації не підходять.вони перестануть викликати/давати іг.час "потрібним" гравцям.
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+3
-3
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Romerik (YNWA)
11.08.2021 в 14:56
Що це взагалі за ноунейми? Ще й свої кандидатури пропонують, наївні...Правильно що відхилили. В нас вон самих "глиба" Льоня Буряк без роботи. Негоже якимсь запоребрикам відбирати роботу в відчизняних зірок
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0
-3
Footballers (Умань)
11.08.2021 в 14:45
Клінсман якраз непоганий варіант був насправді.Точно краще Реброва
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+7
-4
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 14:54
Не дай бог.
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+1
-4
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Spokoyno (Київ)
11.08.2021 в 15:15
Чим "краще"?!? Перелічить останні його здобутки тренера Клінсмана? Один раз виблиснув, коли у збірній Німеччині було з два, три десятки класних гравців А у нас просто два, три
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+1
-2
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okolegko (Київ)
11.08.2021 в 14:42
Якщо це відповідає дійсності, то вкотре можна констатувати: у керма УАФ знаходяться клінічні імбіцили
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+6
0
simply_the_best (Львов)
11.08.2021 в 14:43
Потому что они- не уровень великого тренера Алёшки Михайличенко
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+5
-3
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simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 15:19
Да уж... таких днарей поискать .
0
0


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