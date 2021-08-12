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УАФ предлагали кандидатуру Фонсеки на пост главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Португальский специалист мог снова оказаться в Украине

УАФ предлагали кандидатуру Фонсеки на пост главного тренера сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Meta-ratings, агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.

Агент Фонсеки считает, что работа с национальной командой могла бы положительно повлиять на имидж и резюме его клиента. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.

Сейчас 48-летний португальский специалист находится без команды после ухода из "Ромы" в конце прошлого сезона.

Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины.

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В статье: Украина Паулу Фонсека
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.08.2021 в 12:53
Та срана уаф вже дискредитувала себе як тільки могла.
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0
0
storm_ua (Николаев)
12.08.2021 в 11:12
Петраков нужен, но его не возьмут, потому что он уже сказал, в отличии от Шевы он корупциоными делишками с уаф заниматься не будет.
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 11:23
Ты и тебе подобные как бараны вцепились в этого Петракова. А кто то один из вас может ответить, в какой футбол он играл? И почему этот футбол подойдёт взрослой сборной, с учётом того, что это поколение игроков пытается играть в атакующий футбол....Никто же из вас не даёт ответов ни на один из вопросов, а только как популисты озвучиваете общие слоганы...
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+1
-2
avatar
armik (Киев)
12.08.2021 в 11:47
Это при шеве команда играла в атакующий, не приведи господь, футбол?
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
12.08.2021 в 10:42
Не думаю, что это хорошая идея ... он не потянет.
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+4
0
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2.dc (Николаев)
12.08.2021 в 10:36
) … эт сначала надо чтоб Луч лет 5 порулил, а потом уже этого подпускать. На пол-годика, не больше, пока по инерции все там крутится …)
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+2
0
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 10:28
Якщо людина, при переході думає про свій імідж і резюме, а не про збірну, то нах. він тут потрібен. Та й в ромі він слабко себе показав, і не виграв ні одного матчу з прямими конкурентами.
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+5
0
alexfc (Киев)
12.08.2021 в 10:23
Та все . Взяли Петракова временным. Пока у Реброва не закончится контракт. А там как карта ляжет. Если у Петракова пойдет, то и Ребров не нужен.
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+3
0
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armik (Киев)
12.08.2021 в 11:02
Петраков плохо изучил тренерский подход суркиса.Не верю
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+2
-3


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