Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ предлагали кандидатуру Фонсеки на пост главного тренера сборной Украины
Португальский специалист мог снова оказаться в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Meta-ratings, агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.
Агент Фонсеки считает, что работа с национальной командой могла бы положительно повлиять на имидж и резюме его клиента. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.
Сейчас 48-летний португальский специалист находится без команды после ухода из "Ромы" в конце прошлого сезона.
Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины.
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла Конте на старте турнира в Монреале
- Скрипящие реалии Шахтера. Похоже, мимо Монако в группу придется лишь ползти. Аудиомнение #108
- Тухель берет очередной трофей. ВИДЕО, как Челси завоевал Суперкубок УЕФА
- СМИ: Аль-Айн не позволил УАФ подписать контракт с Ребровым
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
Новости по теме
- 08:20 Прогнозы на футбол Генк - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 августа 2021
- 06:15 Зарубежные Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня
- 06:35 Украинские Первая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня