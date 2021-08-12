УАФ предлагали кандидатуру Фонсеки на пост главного тренера сборной Украины

Как сообщает Meta-ratings, агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.

Агент Фонсеки считает, что работа с национальной командой могла бы положительно повлиять на имидж и резюме его клиента. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.

Сейчас 48-летний португальский специалист находится без команды после ухода из "Ромы" в конце прошлого сезона.

Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что УАФ отклонила предложения Клинсманна и Де Бьязи возглавить сборную Украины.