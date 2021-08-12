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Бущан, Макаренко, Зубков и Соболь трогательно попрощались с Шевченко
Игроки поблагодарили Андрея Шевченко за работу в национальной команде
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко прекратил свою работу в главной команде страны после успешного выступления на Евро - 2020. Весь состав национальной команды, выступавший на чемпионате Европы, решил записать трогательное прощание с Шевченко и его помощниками.
В первой части свои слова благодарности выразили голкипер "Динамо" Георгий Бущан, защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, вингер "Ференцвароша" Александр Зубков и новоиспеченнй полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко.
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