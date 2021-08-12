Украина опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась с 24-й позиции на 25-ю.

Сборная Украины после обнародования майского рейтинга провела восемь матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро-2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.

Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - третья (-1), Финляндия - пятьдесят шестой (-2), Босния и Герцеговина - пятьдесят восьмой (-3), Казахстан - 124-й (0).

Рейтинг ФИФА на 12.08.2021

1. Бельгия - 1822

2. Бразилия - 1798

3. Франция - 1762

4. Англия - 1753

5. Италия - 1745

6. Аргентина - 1714

7. Испания - 1680

8. Португалия - 1662

9. Мексика - 1658

10. США - 1648

...

25. УКРАИНА - 1523