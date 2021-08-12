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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На это повлияли результаты команды на Евро

Украина опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась с 24-й позиции на 25-ю.

Сборная Украины после обнародования майского рейтинга провела восемь матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро-2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.

Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - третья (-1), Финляндия - пятьдесят шестой (-2), Босния и Герцеговина - пятьдесят восьмой (-3), Казахстан - 124-й (0).

Рейтинг ФИФА на 12.08.2021

1. Бельгия - 1822

2. Бразилия - 1798

3. Франция - 1762

4. Англия - 1753

5. Италия - 1745

6. Аргентина - 1714

7. Испания - 1680

8. Португалия - 1662

9. Мексика - 1658

10. США - 1648

...

25. УКРАИНА - 1523

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
12.08.2021 в 15:17
Фарт - фартом, а рейтинг показывает...
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trafalgar (Запорожье)
12.08.2021 в 15:06
CША десятые,этот рейтинг один из самых бесполезных
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.08.2021 в 15:20
У США очень сильная команда уже несколько лет и она только прогрессирует. А вот что делают в топ-3 провалившие Евро бельгийцы и французы и почему там нет финалистов Италии и Англии, а также чемпиона Южной Америки Аргентины - это вопрос
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