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Украина опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
На это повлияли результаты команды на Евро
Фото Павла Кубанова - УАФ
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины опустилась с 24-й позиции на 25-ю.
Сборная Украины после обнародования майского рейтинга провела восемь матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро-2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).
Среди представителей УЕФА Украина находится на 15-м месте.
Соперники "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - третья (-1), Финляндия - пятьдесят шестой (-2), Босния и Герцеговина - пятьдесят восьмой (-3), Казахстан - 124-й (0).
Рейтинг ФИФА на 12.08.2021
1. Бельгия - 1822
2. Бразилия - 1798
3. Франция - 1762
4. Англия - 1753
5. Италия - 1745
6. Аргентина - 1714
7. Испания - 1680
8. Португалия - 1662
9. Мексика - 1658
10. США - 1648
...
25. УКРАИНА - 1523
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