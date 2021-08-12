Сборная подождет. Ребров заявил, что остается в Аль-Айне

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ опубликовал на официальном сайте комментарий Сергея Реброва относительно его будущего.

"Я был бы, безусловно, счастливым, если бы возглавил национальную сборную своей страны. Но пока я здесь и буду придерживаться условий контракта. Если же клуб решит, что я должен уйти, тогда я обязательно возьму на себя работу тренера сборной", - цитирует Сергея Станиславовича пресс-служба "Аль-Айна".

Ребров выразил удовлетворение работой команды на сборах в Испании, хотя подчеркнул, что есть мелкие детали, которые нуждаются в совершенствовании через повседневную работу. По словам тренера, задачей на сезон является выход в азиатскую Лигу Чемпионов и команда будет настойчиво над этим работать.

Напомним, что после неожиданного ухода из сборной Украины Андрея Шевченко именно Сергей Ребров считался главным кандидатом на пост тренера национальной команды. Ожидалось, что Исполком УАФ назначит его на пост 9 августа, однако у Реброва возникли проблемы с расторжением контракта с "Аль-Айном". УАФ взяла паузу до четверга, ожидалось, что за это время тренеру удастся договориться с арабским клубом. По всей видимости, стороны не пришли к компромиссу, поэтому Сергей Ребров остается во главе "Аль-Айна".

В УАФ уже заявили, что назначение нового тренера сборной Украины состоится позже. Называется дата 17 августа. Ранее в СМИ появилась информация, что альтернативой Реброву является Александр Петраков, под руководством которого сборная U-20 выиграла молодежный чемпионат мира. Впрочем, не исключен вариант возвращения к персоне Мирона Маркевича. Бывший тренер "Металлиста" сразу после ухода Шевченко объявил, что ему пост тренера сборной не предлагали из-за Реброва, при этом он уволился с поста главы комитета сборных в УАФ.