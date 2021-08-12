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Сборная подождет. Ребров заявил, что остается в Аль-Айне

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Контракт есть контракт

Сборная подождет. Ребров заявил, что остается в Аль-Айне

Фото - Аль-Айн

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ опубликовал на официальном сайте комментарий Сергея Реброва относительно его будущего.

"Я был бы, безусловно, счастливым, если бы возглавил национальную сборную своей страны. Но пока я здесь и буду придерживаться условий контракта. Если же клуб решит, что я должен уйти, тогда я обязательно возьму на себя работу тренера сборной", - цитирует Сергея Станиславовича пресс-служба "Аль-Айна".

Ребров выразил удовлетворение работой команды на сборах в Испании, хотя подчеркнул, что есть мелкие детали, которые нуждаются в совершенствовании через повседневную работу. По словам тренера, задачей на сезон является выход в азиатскую Лигу Чемпионов и команда будет настойчиво над этим работать.

Напомним, что после неожиданного ухода из сборной Украины Андрея Шевченко именно Сергей Ребров считался главным кандидатом на пост тренера национальной команды. Ожидалось, что Исполком УАФ назначит его на пост 9 августа, однако у Реброва возникли проблемы с расторжением контракта с "Аль-Айном". УАФ взяла паузу до четверга, ожидалось, что за это время тренеру удастся договориться с арабским клубом. По всей видимости, стороны не пришли к компромиссу, поэтому Сергей Ребров остается во главе "Аль-Айна".

В УАФ уже заявили, что назначение нового тренера сборной Украины состоится позже. Называется дата 17 августа. Ранее в СМИ появилась информация, что альтернативой Реброву является Александр Петраков, под руководством которого сборная U-20 выиграла молодежный чемпионат мира. Впрочем, не исключен вариант возвращения к персоне Мирона Маркевича. Бывший тренер "Металлиста" сразу после ухода Шевченко объявил, что ему пост тренера сборной не предлагали из-за Реброва, при этом он уволился с поста главы комитета сборных в УАФ.

Читайте такжеИсточник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной
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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (21)
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megrivan (Курячі Лози)
12.08.2021 в 15:42
Я предлагаю руководящий штаб сборной в составе Морозов, Грачев, Сопко. Опытные товарищи, с большим знанием всех тонкостей любимой игры. Об этом свидетельствуют их экспертные оценки в эфире ТВ "Футбол". При ээтом Морозов лучше, чем кто-нибудь, понимает, что главное в футболе - психология, а все остальное приложится.
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0
0
nu i nu (boston)
12.08.2021 в 15:34
Маркевич поднимал Металлист исключительно за счёт многомиллионных покупных иностранных звёзд олигарха Ярославского (т.е. за счёт миллионов налогоплательщиков). Там особого тренерского таланта не требовалось. А в сборной Украины он необходим!
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0
-2
Ariakiev01 (Київ)
12.08.2021 в 15:39
ну не скажи. Сколько бы бабла не вливали, заставить их играть сможет не каждый.Вон ПСЖ ( только разок был в финале ЛЧ) + во Франции не постоянный чемпион. Периодически разброд и шатание. И сомневаюсь что Печетино или Месси это поправит.
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+1
0
Eugen03 (Чернигов)
12.08.2021 в 15:34
Всё, что сейчас происходит, показывает безалаберность,тупость,колхозность а самое главное НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ Уаф !!!
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+3
0
Ariakiev01 (Київ)
12.08.2021 в 15:31
Все правильно!Сборная это года 4. А если похерит все, то уже никто его не примет из клубов, только ЧУ. А это ему нужно? Думаю нет. А кому бы понравилось бы, если сотрудник ( в данном случае Ребром) метается туда сюда. Так можно и волчьим билетом разжиться. Арабы в любом случае будут в выигрыше. 1) четко обозначили позицию. Если отработает плохо то хуже будет только Реброву, поэтому он сам будет заинтересован достичь результата.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
12.08.2021 в 15:29
Вот Шева молодец свои решением перегамнякал всем и все. Маркевич ушел. Ребров хотел слинять не получилось. Теперь и к нему отношение в клубе будет не очень. Ну и плюс ещё куча подводных течений о которых мы не знаем
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+1
-1
Джим Слэйд (Харьков)
12.08.2021 в 15:32
Шева, в отличие от Блохина, ущел заранее, и времени на поиски замены было более чем достаточно. В том, что в УАФ сидят у@баны, он как бы не виноват.
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+2
-1
avatar
2.dc (Николаев)
12.08.2021 в 15:37
Все точно, +1 …
0
0
avatar
Мангол (Sumy)
12.08.2021 в 15:26
нех было спешить подписывать контракт с той клоакой
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0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
12.08.2021 в 15:25
ПОЖАЛУЙСТА, только не физруков по типу Петракова или Михайличенко! ФФУ, я вас умоляю!!!!!!!
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0
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.08.2021 в 15:24
Цирк уехал - а клоуны остались
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
12.08.2021 в 15:24
Ставлю на Лесика - да это самый поганый вариант, и значит как раз самый подходящий для нашей Федерации …
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+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
12.08.2021 в 15:21
Арабы тупые как человек может приносить положительный результат если он не хочет вас ска тренировать
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0
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.08.2021 в 15:23
не хочет - это его дело. Плати неустойку - и свободен. Это бизнес. А бизнесом арабы умели заниматься исстари
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+4
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.08.2021 в 15:24
Цирк уехал - а клоуны остались
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+2
0
friday13 (Івано-Франківськ)
12.08.2021 в 15:12
само собою, залишається. еміратці не л0хи, щоб їх так динамили
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+6
0
nivroku (Odessa)
12.08.2021 в 15:12
Павелко, с"ка, на колінах благати Маркевича! Перепрошувати і благати, на умовах Маркевича! І після того - смерд.чу свою пику до збірної не пхати!
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+3
-4
avatar
armik (Киев)
12.08.2021 в 14:59
Если выгонят за профнепригодностью - пойдет тренировать сборную, как шева
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+3
-1
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 15:09
100%. І бикувати над українською пресою. А поки араби не дозволяють, то ніззя.
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+1
-1
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 15:16
Чого мінусуєш? Правда очі коле?
0
0
СТОП крот (Киев)
12.08.2021 в 14:53
Лесик велкам
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