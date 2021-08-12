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Официально: Блохин и Михайличенко сменили Маркевича на должности в УАФ
Ни первого, ни второго у руля сборной теперь точно не будет?
Фото: uaf.ua / Автор: Павло Кубанов
Сегодня прошел исполком УАФ, на котором были утверждены кадровые изменения в составе Комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола. Олег Блохин и Алексей Михайличенко – новые сопредседатели.
Полный состав Комитета национальных команд теперь таков:
Олег Блохин – сопредседатель;
Алексей Михайличенко – сопредседатель;
Олег Протасов – первый заместитель;
Анатолий Демьяненко – заместитель.
Члены комитета:
Александр Петраков;
Виктор Скрипник;
Анатолий Бузник;
Алексей Таргонский;
Александр Черкасов;
Сергей Мохник;
Владимир Ковянов.
Напомним, что на прошлой неделе Мирон Маркевич ушел с должности председателя Комитета сборных УАФ по собственному желанию.
Следующий исполком, после которого должен быть объявлен новый тренер национальной сборной, пройдет во вторник.
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