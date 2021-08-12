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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Блохин и Михайличенко сменили Маркевича на должности в УАФ

Национальная сборная Украины
Обновлено
(9 голосов)

Ни первого, ни второго у руля сборной теперь точно не будет?

Официально: Блохин и Михайличенко сменили Маркевича на должности в УАФ

Фото: uaf.ua / Автор: Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня прошел исполком УАФ, на котором были утверждены кадровые изменения в составе Комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола. Олег Блохин и Алексей Михайличенко – новые сопредседатели.

Полный состав Комитета национальных команд теперь таков:

Олег Блохин – сопредседатель;

Алексей Михайличенко – сопредседатель;

Олег Протасов – первый заместитель;

Анатолий Демьяненко – заместитель.

Члены комитета:

Александр Петраков;

Виктор Скрипник;

Анатолий Бузник;

Алексей Таргонский;

Александр Черкасов;

Сергей Мохник;

Владимир Ковянов.

Напомним, что на прошлой неделе Мирон Маркевич ушел с должности председателя Комитета сборных УАФ по собственному желанию.

Следующий исполком, после которого должен быть объявлен новый тренер национальной сборной, пройдет во вторник.

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В статье: Олег Блохин Алексей Михайличенко Национальная сборная Украины УАФ
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(9 голосов)
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Источник:
uaf.ua

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Комментарии (59)
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krakow (Херсон)
12.08.2021 в 20:17
Четыре всадника,местного Апокалипсиса...
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.08.2021 в 20:15
Такое только 100% ставленники Ахметова придумать могли!
Ответить
0
-2
SeventyFour (Phoenix)
12.08.2021 в 20:26
При порошенку такого не було
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.08.2021 в 20:09
Пиндец сборной с этими дырявыми!
Ответить
+5
-4
oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 20:00
Приятно видеть новые лица в украинском футболе!! Молодая поросль набирается опыта и ведёт к новым свершениям!! Новые методы и методики помогут приумножить все то, благодаря чему украинский футбол столько лет в элите!! Ура!!
Ответить
+4
-4
alexfc (Киев)
12.08.2021 в 19:51
О зиц-пердседатель Фунт. Я всегда сидел. И при Керенском сидел, и при Непе, о как я сидел при непе)
Ответить
+1
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
12.08.2021 в 20:22
По какой статье ты сидел?
Ответить
0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.08.2021 в 19:49
А зарплата какая у новичков ???? Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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+4
-2
alexfc (Киев)
12.08.2021 в 19:52
Хорошая пенсия на старость.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 19:45
Круг звужується, це вже добре. Двох "тренерів" відсіяли. Насторожує що нема в комітеті Ротаня.. І Буряка
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+1
-1
vasylkoo (Львів)
12.08.2021 в 19:43
Цікаво чи був конкурс на посаду і які функції передбачає. А то в мене враження що під "Комітету національних команд" мається на увазі говоряща головешка.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.08.2021 в 19:41
Это УАФ хуже последней рыгаловки. Притон убогих. Время от времени проституток нужно менять.
Ответить
+8
-2
Kristo (Львов)
12.08.2021 в 19:40
Хорошее корыто в УАФ
Ответить
+8
-2
SeventyFour (Phoenix)
12.08.2021 в 19:39
Какие могут быть функциональные обязанности у людей с совковым менталитетом? Це дно хлопці. Нічого кращого не чекаю
Ответить
+8
-2
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 19:43
Какие могут быть вообще обязанности в чуваков, которые по сути ни на что в сборной не влияют. За что им будут платить бабки?
Ответить
+3
-2
SeventyFour (Phoenix)
12.08.2021 в 19:47
2 варианта : будут указывать на просчеты при проêбаз и наоборот хвалить себя при всяких успехах. Пенсия ( зарплата) хорошая.
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 19:49
И то верно)) Тяжёлая эта работа, и не каждому дано...
+1
0
Pianist (Киев)
12.08.2021 в 19:38
Там притон для алкоголиков в этой Уаф, что ли? Бред какой-то…..
Ответить
+7
-2
янковский ян (Запорожье)
12.08.2021 в 19:31
Что не новость то просто супер. Одну должность на двоих поделили. Сопредседатель. Сразу вспоминаю золотого теленка с его зицпредседатедем. Помните чем он занимался
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.08.2021 в 19:26
Конспекты Лобановского захватили? А Заварова почему не подтянули, бросили братана без кормушки
Ответить
+6
-2
avatar
okolegko (Київ)
12.08.2021 в 19:16
Ответить
+5
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 19:16
ой я не можу - цирк на дроті ( причому з динамівськими серцями-фізруками, зауважте...)
Ответить
+13
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.08.2021 в 19:29
Ну хоть от Динамо их отогнали наконец-то, сколько уже крови выпили. Сразу и игра появилась, и результаты
Ответить
+4
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 19:45
hardcorepwnz (Украина) 12.08.2021 в 19:29 Так ти окрім Реала за ДК ще вболіваєш?
Ответить
+10
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.08.2021 в 20:04
Ага
+4
0
Quizzz (Lviv)
12.08.2021 в 19:15
Блохін за це сьогодні випє
Ответить
+7
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 19:14
Що, зразу ОТАК ДВОЄ на одне місце Маркевича ... пара Блохін-Михайличенко - гоп-гоп чінагог - а ми гуляли (блоха+міха)
Ответить
+12
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 19:12
ФУ-У-У блохін - ох і 'бало зверху на фото... кончєний совковий фізрук-нарцис - блохін
Ответить
+14
-2
friday13 (Івано-Франківськ)
12.08.2021 в 19:10
обом по 700 зп
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.08.2021 в 19:27
Маркевич вроде 300к получал, ну поделят по-братски
Ответить
+2
-2
bambur (Николаев)
12.08.2021 в 19:10
Жесть.... Как говорится теперь фраза "будем разбираться" официальный слоган сборной.... Осталось только Буряка тренером сборной сделать и будет всем сердцам счастье...
Ответить
+3
-2
LЕVqсUqs (Чернігів)
12.08.2021 в 19:06
краще б Блохіна призначили тренером збірної
Ответить
+1
-16
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 19:19
Ще не вечір...
Ответить
+3
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2021 в 18:57
Не слышу воя динамоботов - Ахметов купил УАФ !
Ответить
+7
-12
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.08.2021 в 19:07
))))))))))
Ответить
+3
-7
Fishing 555 (Rivne)
12.08.2021 в 19:39
Пусть воют шахтодебилы
Ответить
+1
-9
Balabas (Киев)
12.08.2021 в 18:57
Интересно а зп Маркевича им по полам порезали? как у нас что то развиваться в стране будет если все деньги уходят на зп чиновников..? куча начальников, а у них замы, а у замов их замы и т.д.
Ответить
+8
-1
balamyt (Boston)
12.08.2021 в 18:57
Я бы утвердил пост Гл. тренера СБУ за Маркевичем по той же схеме 2+1 . Другого варианта близко не вижу.
Ответить
+4
-8
nivroku (Odessa)
12.08.2021 в 19:44
Лучше три года с возможным продлением, типа 3+2Если Мирон Богданович согласится, то уже при условии, что за этот отбор к ЧМ он ответственности не несет Если он согласится принять сборную - мы будем на ЧМ
Ответить
+3
-2
krakow (Херсон)
12.08.2021 в 18:55
Показательная четверка.Все,кроты.
Ответить
+6
-2
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 19:04
Гадаю, "кроти" слід взяти в лапки.
Ответить
+2
-2
krakow (Херсон)
12.08.2021 в 19:14
Тогда,я бросил бы камень,в огород суркофилов.А, они, очень ранимые "патриоты".
+2
-3
avatar
walcom (Киев)
12.08.2021 в 18:55
дармоеды
Ответить
+8
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
12.08.2021 в 18:52
Два сіли в одне крісло,чи та то таке виконував роботу за двох))
Ответить
+7
-8
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 19:21
Крісло і зарплатню Маркевича "клонували".
Ответить
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 19:46
.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
12.08.2021 в 18:52
Как Скрипник справляется с двумя работами сразу, главный тренер Зари и член Комитета УАФ? Аналогично Петраков. не удивлюс, если будущий главный тренер будет из этого списка людей.
Ответить
+5
0
mykolay (c.Озерна)
12.08.2021 в 18:42
Комітет національних команд Української асоціації футболу це така придумана структура, яка нікому не потрібна,у якої ніякої відповідальності, Петракова і Скрипника туди вставили тільки для галочки,щоби народ не шумів,бо вони дійсно ТРЕНЕРИ, а не фізруки.
Ответить
+8
-1
vadooo (Слатино)
12.08.2021 в 18:41
На манеже все те же.
Ответить
+8
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
12.08.2021 в 18:40
Что эти дармоеды там делают?
Ответить
+11
-2
Днепрянин (Дніпро)
12.08.2021 в 18:36
Круговорот Блохина и Михайличенко в природе...
Ответить
+11
-3
avatar
c99baf (Харьков)
12.08.2021 в 18:36
Полный футбольный состав,одиннадцать членов,а нафиг столько?
Ответить
+8
-5
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 18:35
"Блохін і Михайличенко змінили Маркевича на посаді в УАФ. Ні першого, ні другого за кермом збірної тепер точно не буде" А от це ще не факт. Подивившись на склад "комітету національних команд", я спіймав себе на напівбожевільній ідеї: головну збірну України можуть очолити три товстуна ... даруйте, три уафна: Блохін, Михайличенко, Протасов. Розмажуть відповідальність за провал відбору на ЧС-2022 на трьох, і тоді нічия конкретно репутація не постраждає.
Ответить
+8
-1
MaximSK (Киев)
12.08.2021 в 18:41
Если выбирать из этой троицы, выбрал бы Блохина, он был наиболее успешным тренером сборной, выводил сборную в ЧМ, он в Динамо провалился полностью, но в сборной были неплохие результаты.
Ответить
+2
-6
bambur (Николаев)
12.08.2021 в 19:13
На тот момент он выехал за счёт слабой группы в отборе, везении с Тунисом и сильнейшим составом сборной за всю историю независимости
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 19:13
Блохін був непоганим мотиватором, але тактику в збірній для нього розробляв і ставив Семен Альтман. В Динамо Альтмана не було і, як то кажуть, - відчуйте різницю. До того ж після перенесеного інсульту Блохін вже не може "мотивувати" гравців так, як раніше ("незлим тихим словом"), бо це небезпечно для нього самого. А головне: сенс цього триумвірату саме в тому, що відповідати за провал буде нікому.
0
-4
MaximSK (Киев)
12.08.2021 в 18:29
Кто из них главнее Блохин или Михайличенко? Хорошо, что их не поставят главным тренером, хотя могут как в свое время Фоменко, поставил себя главным тренером.
Ответить
+5
-2
Navudo
12.08.2021 в 18:27
так і проситься прислів'я "за одного битого двох не битих дають" :)
Ответить
+8
0
Acsakal (Kharkov)
12.08.2021 в 18:39
Там усі биті.
Ответить
+4
0


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