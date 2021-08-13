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Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ
Представители португальца не контактировали с УАФ
фото - Getty Images
Агент португальского специалиста Паулу Фонсеки Марку Абреру опроверг информацию о том, что он предлагал кандидатуру своего клиента на должность главного тренера сборной Украины.
"Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности.
Мы никогда с ними не контактировали", – заявил агент.
Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что представители Юргена Клинсманна и Джанни де Бьязи предлагали УАФ рассмотреть их подопечных на пост тренера сборной.
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