Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ

Агент португальского специалиста Паулу Фонсеки Марку Абреру опроверг информацию о том, что он предлагал кандидатуру своего клиента на должность главного тренера сборной Украины.

"Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности. Мы никогда с ними не контактировали", – заявил агент.

Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что представители Юргена Клинсманна и Джанни де Бьязи предлагали УАФ рассмотреть их подопечных на пост тренера сборной.