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Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Представители португальца не контактировали с УАФ

Агент Фонсеки опроверг любые контакты с УАФ

фото - Getty Images

Новина українською

Агент португальского специалиста Паулу Фонсеки Марку Абреру опроверг информацию о том, что он предлагал кандидатуру своего клиента на должность главного тренера сборной Украины.

"Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности.

Мы никогда с ними не контактировали", – заявил агент.

Отметим, что с 2016 по 2019 годы в Украине Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что представители Юргена Клинсманна и Джанни де Бьязи предлагали УАФ рассмотреть их подопечных на пост тренера сборной.

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В статье: Украина Паулу Фонсека
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.08.2021 в 09:30
Так был ли мальчик?
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