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Украинские болельщики не смогут посетить гостевой матч национальной сборной против Казахстана
Игра состоится 1 сентября в Нур-Султане
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
1 сентября 2021 сборная Украины проведет выездной поединок квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 в группе D против национальной команды Казахстана.
Матч состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Как говорится в письме, поступившем в адрес УАФ от ФИФА, болельщики из Украины не смогут поддержать сборную в этом поединке. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского "окна".
Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени.
Напомним, что в домашнем матче Украина сыграла вничью с Казахстаном - 1:1.
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