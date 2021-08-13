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Национальная сборная Украины

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Украинские болельщики не смогут посетить гостевой матч национальной сборной против Казахстана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игра состоится 1 сентября в Нур-Султане

Украинские болельщики не смогут посетить гостевой матч национальной сборной против Казахстана

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

1 сентября 2021 сборная Украины проведет выездной поединок квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 в группе D против национальной команды Казахстана.

Матч состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Как говорится в письме, поступившем в адрес УАФ от ФИФА, болельщики из Украины не смогут поддержать сборную в этом поединке. По согласованию с УЕФА принято решение отменить квоту 5% билетов для болельщиков гостевых команд на все сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и товарищеские встречи национальных сборных во время сентябрьского "окна".

Такое решение обусловлено недавними вспышками COVID-19 в Европе и большим количеством матчей, которые будут сыграны в течение этого времени.

Напомним, что в домашнем матче Украина сыграла вничью с Казахстаном - 1:1.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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