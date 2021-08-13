(Анти) Герой футбольного дня. Мирон Маркевич

Может, с точки зрения спортивной перспективы он был бы нормальным тренером для сборной Украины. А как насчет морали? Мирон Маркевич словно обиженный великомученик раздает интервью, говоря, что хочет тренировать. Но где это желание было на протяжении последних пяти лет?

Почему тренерская сущность не проявлялась раньше? Потому что должность была перспективная и одновременно безответственная? Потому что капала немаленькая зарплата, а функции сводились к тому, чтобы облизывать смаковать и оправдывать все, что делает УАФ? Такая себе павелковская говорящая голова. Пять лет Мирон Богданович спокойно удовлетворялся функционерской деятельностью, и вдруг фонтаном забурлило желание снова быть на тренерском мостике.

Именно тогда, когда появилась вакансия в сборной… Он и раньше говорил, что не хочет завязывать, но почему тогда не тренировал? Говорил, что на него выходили люди из Польши. Вероятно, смог бы найти себе вариант и в Украине, но от всего Мирон Богданович открещивался, говоря, что хочет какой-то серьезный проект. А не сборная ли была тем проектом? Не ради этого ли он послушно сидел пять лет за спиной Павелко, ожидая, когда наконец уйдет Шева? А когда наконец-то ушел, однако сам Богданович предложение не получил, взял и обиделся.

Конечно, ничего плохого в том, что человек имеет профессиональные амбиции, нет. Но вас не передергивает от того, что сборная Украины становится разменной монетой в руках карьеристов? То Шевченко со своим нескрываемым желанием протоптать себе путь в топ-клуб, то теперь Маркевич, ради желаемой должности не гнушавшийся роли в кукольном театре имени Павелко.

Где футбольный альтруизм, который должен быть у отечественного тренера украинской сборной? Где желание послужить не себе и своим корыстным целям, а развитию футбола в стране, где этот футбол уже и так загнан под плинтус? Где, наконец, отпечаток принципа, что нужно любить не себя в футболе, а футбол в себе?

Мирон Богданович не вчера родился, но, похоже, только теперь осознает всю пикантность ситуации: его ожидания были разбиты тем, кто вообще ничего не делает без личной выгоды. Почтенный тренер обиделся? Теперь можно сколько угодно дуть щеки, но пять лет карьеры не вернешь...

Фото - UA-Футбол