Сабо: Если не попадем на чемпионат мира, то люди обгадят Петракова с ног до головы

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал возможное назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины:

"Удивлен, конечно, что с Сергеем Ребровым не получилось. Видимо, пришлось платить солидные отступные за его контракт в Эмиратах. Петраков неплохой парень, но он не работал с большими командами, только с юношескими. Это же большая разница. Не знаю, как к такому тренеру отнесутся “сборники”. Дай Бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира.

Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, Бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится", - сказал Сабо.