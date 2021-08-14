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Сабо: Если не попадем на чемпионат мира, то люди обгадят Петракова с ног до головы

Национальная сборная Украины
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(7 голосов)

Йожеф Йожефович считает, что не стоит его назначать

Сабо: Если не попадем на чемпионат мира, то люди обгадят Петракова с ног до головы

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал возможное назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины:

"Удивлен, конечно, что с Сергеем Ребровым не получилось. Видимо, пришлось платить солидные отступные за его контракт в Эмиратах. Петраков неплохой парень, но он не работал с большими командами, только с юношескими. Это же большая разница. Не знаю, как к такому тренеру отнесутся “сборники”. Дай Бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира.

Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, Бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится", - сказал Сабо.

Напомним, что сборная Украины последние две недели находится без тренера. Андрей Шевченко не продлил контракт с УАФ, а главный кандидат на его замену Сергей Ребров не смог договориться с его текущим клубом, эмирским "Аль-Айном", о расторжении договора. Сейчас Петракова активно сватают на место главного тренера "сине-желтых".

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В статье: Украина Йожеф Сабо Александр Петраков
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Комментарии (10)
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2.dc (Николаев)
14.08.2021 в 10:56
Тю, Ежик Ежикович, а сам то, чего только не про.се.рал … и что? Об.гаженный/необ.гаженный, но визуально то бодрячком …))) (и вообще, куда и как мы только не попадали …))
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+3
-1
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Динамист (Киев)
14.08.2021 в 10:55
armik (Киев) Это кто мыльные Шевченко который вывел сборную с первого места и обыграв чемпиона Европы.Дошел до 1/4, пусть и с фартом,но пока мало кто может ,что то предъявить.Или Ребров котрый самый успешный клубный тренер,ну нет пока у нас плеяды тренеров,которых можно назвать успешными.Я так думаю у тебя мыльные пузыри в бошке
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+1
-2
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armik (Киев)
14.08.2021 в 11:14
Говоря о дебилаз, я тебя тоже имел ввиду, можешь специально не отписываться.
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+1
-2
Prach13 (Дрогобич)
14.08.2021 в 10:52
Скажіть Сабо що люди розуміються на футболі не менше за ньоо!а обгадять тролі і хейтери,але звертати увагу на них!це себе не поважати.
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+2
0
dalexx (Украина)
14.08.2021 в 10:37
Отбор уже проиграл Шевченко. Любой новый ответственности не несёт!
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+6
-2
MaximSK (Киев)
14.08.2021 в 10:23
Можно поставить Петракова, если он хороший тренер и сможет адаптироваться быстро к новым обстоятельствам, почему нет. Для сборной Украины осенью самое главное будет достижение результата, прагматизм, Петраков может этого добиться, если в него поверят ребята.
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+3
-1
Prach13 (Дрогобич)
14.08.2021 в 10:58
Если?виграти чемпіонат СВІТУ!це если?люди,що з вами?навіть як що в нього не вийде з основною збірною?то ми повинні,в даній ситуаціі,дати людині шанс!інакше досягнення нічого не варті.Хоча особисто я бачу тренером Маркевича,але якщо така Санта Барбара!то потрібно не розбірками займатися а ще вчора назначати тренера.
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+2
0
MaximSK (Киев)
14.08.2021 в 11:33
Для меня и для многих Петраков загадка как тренер, он добился большого успеха в юношеском футболе, но что будет если он будет тренировать взрослую команду, тем более национальную сборную, никто не знает. Мне кажется что поставят его главным тренером в понедельник, потому что других вариантов нет
+1
0
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2021 в 10:21
пусть Ротаня ставят молодёжку угробил теперь основу --ему всё по барабану нет совести главное бабки а Петракова поставить в молодёжку пока Ротань не угробит ещё не раз
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+3
-2
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armik (Киев)
14.08.2021 в 09:45
Если ориентироваться исключительно на дебилов, то в сборной никогда не будет нормпльного трнера, только мыльные пузыри типо реброва-шевченко.
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+4
-5


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