Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Если не попадем на чемпионат мира, то люди обгадят Петракова с ног до головы
Йожеф Йожефович считает, что не стоит его назначать
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал возможное назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины:
"Удивлен, конечно, что с Сергеем Ребровым не получилось. Видимо, пришлось платить солидные отступные за его контракт в Эмиратах. Петраков неплохой парень, но он не работал с большими командами, только с юношескими. Это же большая разница. Не знаю, как к такому тренеру отнесутся “сборники”. Дай Бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира.
Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, Бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится", - сказал Сабо.
Напомним, что сборная Украины последние две недели находится без тренера. Андрей Шевченко не продлил контракт с УАФ, а главный кандидат на его замену Сергей Ребров не смог договориться с его текущим клубом, эмирским "Аль-Айном", о расторжении договора. Сейчас Петракова активно сватают на место главного тренера "сине-желтых".
Популярное сейчас
- Интер - Динамо: где и когда смотреть матч
- АПЛ. Брентфорд - Арсенал 2:0. Прекрасный старт нового сезона
- “У сына были предложения из АПЛ”, – отец Яремчука о выборе сыном клуба
- Официально: Блохин и Михайличенко сменили Маркевича на должности в УАФ
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО