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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Может, Михайличенко или Блохин возглавят сборную, или вдвоем

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Специалист имеет свою точку зрения

Сабо: Может, Михайличенко или Блохин возглавят сборную, или вдвоем

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо дал комментарий о будущем сборной Украины:

— На ваш взгляд, Петраков не сможет управлять такими звездными футболистами?

— Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится.

— Комитет национальных сборных возглавили Михайличенко и Блохин. Могут ли они вдвоем принять и сборную в сложившейся ситуации?

— Почему нет? Они заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже самое лучшее решение. Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только из-за этого я не вижу его у руля национальной сборной.

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В статье: Олег Блохин Алексей Михайличенко Национальная сборная Украины Йожеф Сабо Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (12)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
14.08.2021 в 22:08
А може ціле казіно із динамовських сердець? Тріумвірат?
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2021 в 22:04
они уже пробывали хватит--ты бы ещё предложил Ротаня который угробил молодёжку и опозорил Украину --давай Леоненко выдвигай великий спец по разговорам -пусть на деле попробует а в помощники Метревели --засиделись ребята скоро рожа треснет от безделия
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0
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
14.08.2021 в 21:56
динамівський фізрук сабо йо-йо коментує перспективи таких ж двох фізруків як він блоха&міха нерозлийвода
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
14.08.2021 в 21:59
Маркевич М.Б. - був є і залишається найкращим українським тренером!!! динамівські недотренери-фізруки - йдіть на пенсію (справжню!) і ДАЙТЕ ЗМОГУ СПРАВЖНІМ ТРЕНЕРАМ-ФАХІВЦЯМ вивести український футбол з сьогоденного дна
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+1
0
nivroku (Odessa)
14.08.2021 в 21:53
От же п"дарасы, що завгодно, тільки не Маркевич. Тьху на вас! Просто якась антиукраїнська діяльність
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+2
0
vgolovan (полтава)
14.08.2021 в 21:50
— На ваш взгляд, Петраков не сможет управлять такими звездными футболистами?— Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. - ну а блохин и михайличенко получается уже все обгаженные давно так что ведром гавна больше ведром меньше значения не имеет
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+1
0
xapyga (Запорожье)
14.08.2021 в 21:51
так и есть, тех уже накормили)
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0
0
Pianist (Киев)
14.08.2021 в 21:49
Идите втроём на»уй из сборной. Хватит уже ваши алкоголические рожи наблюдать.
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+1
0
chakvoron (Хоростків)
14.08.2021 в 21:48
Сабо, вони такі ж самі пердуни як і Ви! Руки геть від збірної!
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+1
0
xapyga (Запорожье)
14.08.2021 в 21:48
три хаха такое обсуждать, но ведь в наших реалиях и такое возможно, лучше уж на Петракова посмотреть, чем любителя проронить слезу с 5 мониторов, а Блохин уже свою карту отыграл
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Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:46
Воу, воу, воу. Шо почалось то? То вже не смішно...
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.08.2021 в 21:46
А вот угрожать то нам не надо!!!
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+1
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