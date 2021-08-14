Сабо: Может, Михайличенко или Блохин возглавят сборную, или вдвоем

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо дал комментарий о будущем сборной Украины:

— На ваш взгляд, Петраков не сможет управлять такими звездными футболистами?

— Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится.

— Комитет национальных сборных возглавили Михайличенко и Блохин. Могут ли они вдвоем принять и сборную в сложившейся ситуации?

— Почему нет? Они заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже самое лучшее решение. Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только из-за этого я не вижу его у руля национальной сборной.