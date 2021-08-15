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Беседин: Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пошел до конца

Беседин: Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поделился воспоминаниями после тяжелой травмы колена, которую получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции:

"- Боль только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали.

Видел эти фотографии момента травмы. Пришлось посмотреть, и то одним глазом, потому что страшно. Но это футбол.

- Почему в тот момент не убрал ногу?

- Зачем тогда выходить играть в футбол, если потом убирать ноги. Я так не привык. Я никогда не убирал ноги", - сказал Беседин.

Отметим, что Артем уже снял гипс, который носил в течение шести недель. Впереди на нападающего ожидает период восстановления, который может длиться до конца этого года.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020 Артем Беседин
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Источник:
ТСН

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Комментарии (2)
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Chvalua (Винница)
15.08.2021 в 15:01
Правда?? 6 недель прямо? А фотки с Турции через неделю после травмы?? И без гипса!! Нас тут всех считают за придурков. Ясно все с тем наркоманом
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0
-1
Pianist (Киев)
15.08.2021 в 15:51
Ты что несёшь, дегенерат? Чтоб тебе так по ноге дали, как ему. Гнида, «лядь.
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0
0


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