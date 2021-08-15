Беседин: Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поделился воспоминаниями после тяжелой травмы колена, которую получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции:

"- Боль только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали.

Видел эти фотографии момента травмы. Пришлось посмотреть, и то одним глазом, потому что страшно. Но это футбол.

- Почему в тот момент не убрал ногу?

- Зачем тогда выходить играть в футбол, если потом убирать ноги. Я так не привык. Я никогда не убирал ноги", - сказал Беседин.