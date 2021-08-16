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Вацко: Ситуация со сборной Украины - полное фиаско УАФ

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Журналист раскритиковал ассоциацию за ситуацию с главным тренером

Вацко: Ситуация со сборной Украины - полное фиаско УАФ

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Комментатор и эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко высказался о ситуации касательно назначения нового главного тренера сборной Украины.

"Я считаю, что происходящее в сборной – полное фиаско УАФ. За две недели до матчей отбора к Чемпионату Мира, мы без главного тренера. Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных.

Если у главного тренера 31 июля заканчивается контракт, к 25 или к 20 июля у него должен быть преемник. Кто будет нести ответственность за футболистов, которых вызвали в национальную сборную? Это же не выбор главного тренера. Я не помню такой ситуации за всю историю сборной Украины", - сказал Вацко в эфире Великого футбола.

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В статье: Украина Виктор Вацко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (10)
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armik (Киев)
16.08.2021 в 12:37
Тут Вацко прав, но комментировать футбол ему не стоит.Моя бабушка лучше комментирует.
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+2
-1
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Saturn (Киев)
16.08.2021 в 12:29
Полностью согласен
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.08.2021 в 11:57
УАФ- кодло корупційних гнид з баригою павелкою
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+7
-1
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djeff2015 (Запорожье)
16.08.2021 в 11:51
тут всё однозначно и 100% --- гнойные пид...сы. полнейшие.
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+5
0
MaximSK (Киев)
16.08.2021 в 11:34
Это случилось по вине трех человек: Шева, Павелко и Ребров. Первый мог заранее сообщить о своем уходе не дожидаясь окончания контракта, второй проявил свою полное дилетанство как руководитель УАФ, не подготовился к уходу Шевы, а потом почему-то поверил Реброву что он сможет расторгнуть контракт, а сейчас понимая что с Ребровым не получается, теряет время не назначая нового тренера. А Ребров как можно было соглашаться возглавить сборную, если не уверен что сможешь расторгнуть контракт, сборная из за него потеряла 3 недели
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+6
-1
Smersh (Днепродзержинск)
16.08.2021 в 12:33
А ты уверен что тут виноват Ребров? Павелко поверил Реброву? Самому не смешно? Павелко вообще верить ни одному слову нельзя. Ты хоть одно интервью Реброва читал, где он говорил что разорвет контракт? Я таких интервью не видел. Так что есть подозрение что суета разрыва контракта исходила от Павелко, а не от Реброва. К тому же сообщалось что УАФ прислала запрос в клуб о переводе, но его отклонили, т.е. не сам Ребров написал заявление... Поэтому не надо приплетать сюда Реброва. Вина на 90% лежит на Павелко и 10% на Шевченко
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+2
0
Некр!т (Дзвонимісто)
16.08.2021 в 12:41
Винні Шевченко і Павелко, а Ребров в якісь мірі пострадавший через мутки цих двох. Якби Ребров знав, що з 1 серпня очолить збірну, то ніяких арабів не було б зовсім.
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+3
0
Alex-696 (Немирів)
16.08.2021 в 11:21
УАФ - в повній дупі. Повністю згоден з Вацком.
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+9
-1
Сергей1987 (Киев)
16.08.2021 в 11:21
Павелка корупціонера гнать в шию!!!подивіться про нього відео бігуса
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+6
0
Alex-696 (Немирів)
16.08.2021 в 11:29
Перше речення - все вірно. А от бігус - ще та прошмандовка, йому вірити - себе не поважати. Дуже багато замовних "розслідувань".
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+5
-1


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