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Вацко: Ситуация со сборной Украины - полное фиаско УАФ
Журналист раскритиковал ассоциацию за ситуацию с главным тренером
Скриншот: ТК Футбол
Комментатор и эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко высказался о ситуации касательно назначения нового главного тренера сборной Украины.
"Я считаю, что происходящее в сборной – полное фиаско УАФ. За две недели до матчей отбора к Чемпионату Мира, мы без главного тренера. Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных.
Если у главного тренера 31 июля заканчивается контракт, к 25 или к 20 июля у него должен быть преемник. Кто будет нести ответственность за футболистов, которых вызвали в национальную сборную? Это же не выбор главного тренера. Я не помню такой ситуации за всю историю сборной Украины", - сказал Вацко в эфире Великого футбола.
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