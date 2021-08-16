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Леоненко: Кандидатура Петракова для сборной хорошая, команда омолаживается
Эксперт ТК Футбол поддержал назначение Александра Петракова
ffu.ua
Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Александра Петракова новым наставником национальной команды.
"Петраков – кандидатура хорошая, потому что сборная омолаживается. Он всех молодых знает. Я не думаю, что все они будут играть в составе. Любому тренеру будет сейчас тяжело. У Петракова может получиться. Он давно должен быть вверху, пусть и не в национальной сборной.
Я считаю, что при Шевченко было больше везения. Игры были со средними командами и больше со слабыми. С Португалией мы должны были проиграть 5-3", - сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.
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