Леоненко: Кандидатура Петракова для сборной хорошая, команда омолаживается

Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Александра Петракова новым наставником национальной команды.

"Петраков – кандидатура хорошая, потому что сборная омолаживается. Он всех молодых знает. Я не думаю, что все они будут играть в составе. Любому тренеру будет сейчас тяжело. У Петракова может получиться. Он давно должен быть вверху, пусть и не в национальной сборной.

Я считаю, что при Шевченко было больше везения. Игры были со средними командами и больше со слабыми. С Португалией мы должны были проиграть 5-3", - сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.