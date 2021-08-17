Сергей Ребров как олицетворение украинского футбола. О нем, сборной и Аль-Айне в глобальном разрезе

Сегодня наконец-то должно быть объявлено имя нового главного тренера сборной Украины. За две недели до официальных матчей, с заявкой сборной, составленной двумя главами комитета. Скорее всего, им не станет Сергей Ребров. Хотя и он был единственным кандидатом, и его будут ждать даже после сегодняшнего объявления. Ждать стоит, поскольку экс-наставник "Динамо" и "Ференцвароша" отлично подходит сборной. Но в целом все события вокруг него и даже говоря глобальнее - его поведение на протяжении не такой долгой тренерской карьеры - оставляет неприятный осадок.

Ни клуба без конфликтов

Неприятная тенденция получается. Из "Динамо" Ребров уходил со скандалом, требуя полное омоложение команды с изгнанием закосневших лидеров. В саудовском "Аль-Ахли" ссорился, в частности, с главной звездой команды. В местной прессе его и Омара Аль-Сома даже назвали врагами. Из "Ференцвароша" ушёл очень неприятно, с ощущением недосказанности, с осадком, испортившим его чуть ли не божественный статус, Ребровоманию, захватившую страну. Его и сейчас называют одним из самых значимых тренеров в посткоммунистической футбольной истории Венгрии. Но осадок остался.

Кстати, он заявлял, что не нашёл общий язык с одним из главных функционеров "Ференцвароша". Жалуясь, что зимой подписали игроков, которых он не хотел и о переговорах с которыми даже не слыхал. Хотя обещали согласовывать с ним все трансферы. Что вызывает в споре с клубом симпатии именно к тренеру. Как вызывали симпатии к нему конфликты в "Динамо" и "Аль-Ахли". Казалось, что правда на его стороне. Но всё же, когда он попадает в скандал уже в четвёртом клубе подряд, уходит/пытается уйти из четвёртого подряд (теперь из "Аль-Айна") с неприятным осадком - вопросы к нему.

Причем ясно, что уход Андрея Шевченко застал не только всю Украину, но и Реброва врасплох. Уход был спонтанным и не зависел от результатов. Хотя, возможно, поначалу планировался. Похоже, уже заявив в феврале боссам "Ференцвароша", что хочет уйти и сидя в апреле-мае без резких движений, лишь на слухах и недоумении венгров, Ребров рассчитывал на уход Шевченко после Евро и имел информацию насчёт этого. Возможно, ожидал её подтверждения. Однако к началу лета получил другую информацию, быстро ушёл и за полтора дня заключил контракт с "Аль-Айном".

Венгерские СМИ очень любили рисовать картину умного, вдумчивого, до мозга костей профессионального, но очень жёсткого специалиста, неприятного человека, крайне неразговорчивого. Говорили о человеке "советского типа". А к этому примешивалась ещё и меркантильность. В "Ференцвароше", как говорили, он получал довольно низкую зарплату, выезжая на огромных бонусах. Говорили, что за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов он получил около трёх миллионов евро. И что в итоге ему надоело и захотелось получать подобную зарплату сразу же, базовой, без ожидания больших успехов.

Гранд из Города-Сада

В принципе, ничего страшного в отъезде на Ближний Восток нет. Это вовсе не билет в один конец. После работы в том же "Аль-Айне" Кике Санчес Флорес получал работу в Примере и АПЛ, Вальтер Дзенга - в Серии А. Златко Далич прямо оттуда, после выхода в финал Азиатской Лиги Чемпионов, отправился в сборную Хорватии. Которую затем вывел в финал Чемпионата Мира. Тите, нынешний тренер сборной Бразилии, также тренировал там. Для Далича, совершенно неизвестного на Родине, именно успех в Азии стал трамплином в сборную. А Ребров в сборную уж точно когда-то въедет на белом коне.

Именно ОАЭ, Аль-Айн и "Аль-Айн" - также далеко не худший, а отличный выбор. Город - всего четвёртый в стране по населению, по известности, пиару, экономической мощи пребывает в тени столицы своего эмирата и всей страны Абу-Даби, а также Дубая. Вместе с тем - город очень интересный. Его называют "Городом-садом". Он расположен в шести оазисах, среди 147-ми тысяч пальмовых деревьев, и является самым зелёным местом в стране. Рядом - самая высокая гора в стране, высотой 1200 метров, и даже довольно большое озеро.

Зелёный курорт, где богатые жители Абу-Даби держат виллы, да и менее обеспеченные любят проводить выходные. Город, где ещё недавно было запрещено строить здания высотой более семи этажей. Главный университетский центр страны, с полудюжиной англоязычных школ, двумя англоязычными радиостанциями. Первый город в стране, где объекты получили статус мирового наследия от ЮНЕСКО. При этом город, в котором процент местного, эмиратского населения - наибольший в стране (30). То есть он не попсовый, не забит туристами и не заполонен иностранцами, а полон местного колорита.

Клуб также подходящий. Безоговорочно лучший в истории страны. Его кличка - "Босс". У него 13 трофеев чемпиона, у других - не более семи. Единственный клуб из ОАЭ, выигрывавший азиатскую Лигу Чемпионов, в целом трижды был в ее финале. А в 2018-ом году даже вышел в финал Клубного Чемпионата Мира против мадридского "Реала", переиграв "Ривер Плейт". Его стадион построен в 2014-ом году и считается самым модерновым в стране, академия также модерновая. Он сотрудничает с мадридским "Атлетико", а спортивным директором работает экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Платт.

А главное - его владельцем является Мохамед Бин Зайед Аль-Нахьян - фактический правитель страны, сын основателя ОАЭ (оба родились в Аль-Айне) и человек, которого в 2019-ом году "Нью-Йорк Таймс" назвала самым влиятельным арабским политиком в мире. К клубу у него особое отношение, он вкладывает в него немало в финансовом и административном плане и не терпит неудач.

Привычная работа

Неудач как раз в последнее время немало. После финала ЛЧ-2016 "Аль-Айн" дважды завершил групповой турнир на последнем месте, однажды вылетел в 1/8, однажды проиграл Квалификацию. Из последних семи матчей ЛЧ он проиграл три со счётом 0:4, а выиграл лишь два из последних 16-ти. В ближайшем же сезоне и вовсе не будет играть в турнире, поскольку не пробился туда через лигу. Из-за чего Ребров высказал особое сожаление. В лиге у "Аль-Айна" был худший результат за семь лет - шестое место, и он без трофеев в целом уже три года.

Он несколько заснул и отстал от "Аль-Джазиры" с её сотрудничеством с "Ливерпулем" и замечательной академией, давшей действующему чемпиону 17 игроков в заявке, отстал от "Аль-Шарджи" с её новым тренировочным комплексом и новым подписанием, названным в местной прессе "огромным успехом" - экс-игроком "Шахтера" Бернардом. Нужно догонять.

В целом после финалов ЛЧ-2015 и -2016, первого места в Таблице Коэффициентов Азии, третьего места сборной на Кубке Азии-2015 футбол ОАЭ отступает. На седьмое место в Таблице, с максимум 1/8 финала Лиги Чемпионов за последние три года и с коллекцией четвёртых мест в группах. И руководство лиги, как и клубы, предпринимают усилия по возвращению. Титульным спонсором лиги стала национальная нефтяная компания с наибольшим контрактом в истории, "Ливерпуль", Бернард, строительство комплексов - также часть проекта. Как и приглашение Реброва.

Его уважают в регионе после работы в Саудовской Аравии. Gulf Today, англоязычная газета, выходящая в Эмиратах, даже назвала "одним из самых умных тренеров из работавших в регионе". А арабская редакция знаменитой испанской газеты AS - "одним из самых заметных тренеров, работавших в Саудовской лиге". И это после всего года работы без трофеев. То есть у него здесь статус, и миссия поднять "Аль-Айн" и весь футбол ОАЭ выглядит почётной и амбициозной. Тем более, что в этом он как раз и специалист. "Динамо" и "Ференцварош" он поднимал из ям на давно не виданные высоты.

Платт высказывается о нем очень уважительно, заявляет, что долго следил за ним и считает, что этот тренер доказал, что создан из нужного материала. Отмечает его достижения и уверен, что вернёт клуб на то место, которого он заслуживает.

Плоть от плоти украинского футбола

Ребров заявлял, что опыт в Аравии ему многим поможет, а его амбиции не знают границ. То есть видит мотивацию, видит крупное задание. Очень доволен почти месячной работой на тренировочных сборах в Испании и даже несколько с удивлением говорит, что игроки работали тяжело и с большим энтузиазмом. Он просто повторяет путь многих тренеров из Балканского региона. Румыны, сербы, хорваты, венгры весьма часто после большого успеха в своём регионе сразу же едут на Ближний или Дальний Восток, зарабатывают там деньги, затем возвращаются и вновь принимают Топ-клубы региона.

Проблема в том, что они всё же тем самым блокируют свое продвижение в более сильные лиги. А Ребров в таком молодом возрасте уже отметился в двух клубах на Ближнем Востоке. Вместо хотя бы "Фенербахче" и АЕКа. Что вызывает сомнения в его умении принимать решения и даже больше - в амбициях. Конечно, "Динамо" и сборная его будут ждать всегда. Но почему ему не хочется большего? Тем более - если учитывать то, как работают в УАФ и всю россыпь сердец на важных и не важных постах вокруг сборной, от которых тишины трудно дождаться.

Да и, похоже, Ребров все ещё ведёт переговоры с "Аль-Айном" о расторжении контракта. Уже сообщалось, что клуб желает получить компенсацию. Похоже, хочет вернуть подъёмные при подписании контракта, агентские комиссионные, а также зарплату за 3-4 месяца. Учитывая твёрдые сообщения в венгерской прессе о годовой зарплате в 4 миллиона евро, можно понять, что общая сумма очень внушительна. Возможно, даже приближается к тем самым четырём. И вроде бы УАФ была согласна платить компенсацию не больше миллиона евро. А агенты отказались возвращать комиссионные.

Да, он уже заявил, что остаётся в "Аль-Айне". При этом говорил о том, что хотел возглавить сборную и "как только клуб решит, что он должен уйти - он точно придёт в сборную". Правду говоря, в этих словах я вижу неуважение и к клубу, и к тренеру сборной. Тренер эмиратского гранда уже глядит в лес, не отработав ни одного официального матча и за два дня до начала чемпионата думая о посторонних делах. Тренер сборной, которого назначат сегодня, чувствует пинок под ягодицы ещё до того, как его назначили. Всё это некрасиво. И всё это, к сожалению, украинский футбол.