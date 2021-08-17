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СМИ узнали, на каких условиях УАФ назначит Петракова тренером сборной

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

У специалиста не будет контракта на определенный срок

СМИ узнали, на каких условиях УАФ назначит Петракова тренером сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем твиттере сообщает, что УАФ назначит Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

"У Петракова не будет определенного срока действия контракта – как полгода или год. Тренер станет исполняющим обязанности в сборной. Его помощником точно будет Анненков и, возможно, со старого штаба останется Шовковский", – написал Бурбас.

Ожидается, что Петракова представят тренером сборной Украины сегодня, 17 августа.

Читайте такжеЦыганык: Петраков будет работать в сборной Украины до тех пор, пока Ребров не сможет возглавить команду

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В статье: Украина Александр Петраков Игорь Бурбас
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Комментарии (17)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2021 в 13:08
Но для сборной это минус в любом случае. Кто ж из "звЬОзд" Петракова будет всерьез воспринимать на таких условиях?
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0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2021 в 13:07
Н-да... Я бы на месте Петракова послал бы их подальше. Хотя, все зависит от плюшек, конечно, но эти жлобы много не предложат, очевидно, разве что хлебную "посаду" в УАФ, игроков для сборной "отбирать".
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 13:05
какие условия такой и будет футбол -иди заработаешь пару копеек --Ротань угробил молодёжку и сидит а что Петракову остаёться делать только отказаться --надо увольнять всех слуг футбола начиная с Павелки--Мирон уже чухнул во время --не хорошо поступают с Петраковым
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0
0
MaximSK (Киев)
17.08.2021 в 13:02
Если Павелко не дурак, то нужно забыть о Реброве как главном тренере сборной, пока руководит Петраков или кто-то еще. Надо подписать с ним контракт 1+1 или 1+2, в зависимости от результата работы.Ребров тренер другой команды, надо это уважать, он не единственный тренер в Украине чтобы на него молится.
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+1
0
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armik (Киев)
17.08.2021 в 13:01
Будет дураком, если согласится на такие условия.
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+1
0
Zanregent (Винница)
17.08.2021 в 12:58
Считаю что Александру Васильевичу Петракову не нужно соглашаться на должность исполняющего обязанности главного тренера а только на полноценный контракт! Это не тот человек который должен кому то что то доказывать! Тогда уж пусть Блохин с Михайличенко занимаются сборной,а то получается что человека хотят как затычку использовать. Давайте полную свободу действий или платите арабам кучу денег за Реброва
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+5
0
football_soccer (Украина)
17.08.2021 в 12:56
расклады такие: с любым тренером в мире сборная не заняла 1место в группе с французами. В тоже время, в такой группе занимать 2-е место просто обязаны, кто бы не был тренером. Банально на индивидуальном мастерстве.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2021 в 12:40
Петракова совсем не уважают. Делают из него мальчика на побегушках.
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+3
0
мы за динамо (киев)
17.08.2021 в 12:38
поки без коментарів
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:34
Таке враження складається, що після всіх цих Петракових, Ребрових для збірної готують керованого балванчика Шовковського...
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+3
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 12:33
Буряка давайте!))))
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0
-1
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:32
Мені хтось може пояснити, які функції виконував Шовковський в збірній? Чого його пхають в новий штаб, якщо він в старому ніх*я не робив...
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2021 в 12:39
Тренер вратарей. Типо.
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+1
-2
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:41
Мимо. Тренер вратарей Педро Харо...
+2
-1
Алекс1955 (Донецк)
17.08.2021 в 13:01
А вот интересно, чему может научить в СБОРНОЙ тренер вратарей? Когда наигрывают тактику, состав, как понимаю, работают со ВСЕЙ командой. А почему нет тренера правых защитников, опорных полузащитников и т.д. Я понимаю - вратарь половина команды, но чему специальный тренер все-таки может научить?
0
-1
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 13:08
Ловкость, реакция, умение быстро принимать решения в сложных ситуациях... Тактики как я понял у этих тренеров нет, но он проводит тренировки на улучшения выше мной описанных качеств. В Ютуб есть множество роликов, как Педро тренирует наших вратарей. Кто хочет посмотрит...
0
0
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 12:21
Какое же павелко убогое чмо
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+5
-1


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