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СМИ узнали, на каких условиях УАФ назначит Петракова тренером сборной
У специалиста не будет контракта на определенный срок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем твиттере сообщает, что УАФ назначит Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
"У Петракова не будет определенного срока действия контракта – как полгода или год. Тренер станет исполняющим обязанности в сборной. Его помощником точно будет Анненков и, возможно, со старого штаба останется Шовковский", – написал Бурбас.
Ожидается, что Петракова представят тренером сборной Украины сегодня, 17 августа.
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