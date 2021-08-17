СМИ узнали, на каких условиях УАФ назначит Петракова тренером сборной

Считаю что Александру Васильевичу Петракову не нужно соглашаться на должность исполняющего обязанности главного тренера а только на полноценный контракт! Это не тот человек который должен кому то что то доказывать! Тогда уж пусть Блохин с Михайличенко занимаются сборной,а то получается что человека хотят как затычку использовать. Давайте полную свободу действий или платите арабам кучу денег за Реброва