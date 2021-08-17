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Решко: Участие сборной Украины в ЧМ-2022 под вопросом. Шева в этом плане не справился
Три очка в трех матчах - не самый лучший багаж
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Стефан Решко поделился мнением о положении
"Я полностью согласен, что сборная Украины неудачно начала отбор к чемпионату мира. Потерять такие очки. Когда сыграли вничью на выезде с Францией, я подумал: нормально. Но потом, когда дома дважды разошлись миром с Финляндией и Казахстаном, недосчитавшись четырех очков, я расстроился. Это очень много. Терять их было недопустимо. Попробуй их теперь возьми на выезде.
Вот и получается, что участие сборной Украины в финальной стадии чемпионата мира под вопросом. Шева в этом плане не справился", - сказал Решко.
Напомним, что сборная Укрпаины в трех стартовых матчах отбора трижды сыграл вничью – с Францией, Финляндией и Казахстаном.
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