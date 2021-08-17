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Остап Маркевич: На данном этапе меня не интересует работа в сборной Украины
Тренер говорит, что все это слухи и неправда
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич отрицает информацию СМИ о том, что он якобы мог войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в
"Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии.
Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда", – сказал Маркевич.
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