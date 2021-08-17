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Остап Маркевич: На данном этапе меня не интересует работа в сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер говорит, что все это слухи и неправда

Остап Маркевич: На данном этапе меня не интересует работа в сборной Украины

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич отрицает информацию СМИ о том, что он якобы мог войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в сборной Украины.

"Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии.

Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда", – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Украина Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 20:47
Он пока не уровня сборной тренер...
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0
0
Dr. House (Поділля)
17.08.2021 в 19:51
В Остапа непогано виходить в Маріуполі, навіщо йому йти звідти?)))
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+4
-1
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Stuntriding (Киев)
17.08.2021 в 19:56
Это ты про зарплату и ничегонеделаньеДа, это у него выходит отменно
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+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
17.08.2021 в 19:25
А хто ти такий? Це, приблизно, те ж саме, що мене на даному етапі теж не цікавить робота у збірній
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+6
0
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Loader (Днепр)
17.08.2021 в 19:21
На данном этапе Сборную Украины не интересует работа Остапа Маркевича.
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+8
0
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2.dc (Николаев)
17.08.2021 в 20:22
))) … лучше и не скажешь
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0
0
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Stuntriding (Киев)
17.08.2021 в 19:11
Кто же тогда врёт, папаня или сынок?
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2021 в 19:03
Ну кончено. проще же кормиться у Ахметова, не имея никаких заданий на сезон (кроме вылета из УПЛ) и получать неплохие деньги. Каждому свое.
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+5
-1
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Saturn (Киев)
17.08.2021 в 18:58
Чего-то толку нету
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+4
-1


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