Остап Маркевич: На данном этапе меня не интересует работа в сборной Украины

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич отрицает информацию СМИ о том, что он якобы мог войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в сборной Украины .

"Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии.

Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда", – сказал Маркевич.