На Исполкоме УАФ снова обсуждалась кандидатура Реброва

Сегодня, 17 августа, в Доме футбола проходило заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола.

На этом мероприятии новым главным тренером сборной Украины должны были назначить Александра Петракова, главное достижение которого — титул чемпиона мира с молодежной сборной Украины, добытый в 2019 году.

После отставки Андрея Шевченко УАФ хотела видеть в роли его преемника Сергея Реброва. Однако у того был действующий контракт с «Аль-Айном». Эмиратский клуб отказался отпускать Реброва или же позволять ему работать со сборной Украины на правах совмещения.

Тема с Сергеем Станиславовичем не оказалась закрытой. Кандидатура Реброва как будущего главного тренера сборной Украины снова всплыла на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ.

Ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время. При этом основным кандидатом на должность рулевого главной команды страны остается Александр Петраков.