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На Исполкоме УАФ снова обсуждалась кандидатура Реброва
Пока что сборная все еще без тренера
Сегодня, 17 августа, в Доме футбола проходило заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола.
На этом мероприятии новым главным тренером
После отставки Андрея Шевченко УАФ хотела видеть в роли его преемника Сергея Реброва. Однако у того был действующий контракт с «Аль-Айном». Эмиратский клуб отказался отпускать Реброва или же позволять ему работать со сборной Украины на правах совмещения.
Тема с Сергеем Станиславовичем не оказалась закрытой. Кандидатура Реброва как будущего главного тренера сборной Украины снова всплыла на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ.
Ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время. При этом основным кандидатом на должность рулевого главной команды страны остается Александр Петраков.
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