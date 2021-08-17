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На Исполкоме УАФ снова обсуждалась кандидатура Реброва

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пока что сборная все еще без тренера

На Исполкоме УАФ снова обсуждалась кандидатура Реброва

Новина українською

Сегодня, 17 августа, в Доме футбола проходило заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола.

На этом мероприятии новым главным тренером сборной Украины должны были назначить Александра Петракова, главное достижение которого — титул чемпиона мира с молодежной сборной Украины, добытый в 2019 году.

После отставки Андрея Шевченко УАФ хотела видеть в роли его преемника Сергея Реброва. Однако у того был действующий контракт с «Аль-Айном». Эмиратский клуб отказался отпускать Реброва или же позволять ему работать со сборной Украины на правах совмещения.

Тема с Сергеем Станиславовичем не оказалась закрытой. Кандидатура Реброва как будущего главного тренера сборной Украины снова всплыла на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ.

Ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время. При этом основным кандидатом на должность рулевого главной команды страны остается Александр Петраков.

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В статье: Сергей Ребров Александр Петраков УАФ
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Комментарии (23)
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Я так думаю... (КиЇв)
17.08.2021 в 22:55
Та все нормально. Чого дивуєтеся? Це стиль управління УАФ. Пригадайте початок цьогорічного чемпіонату в Прем’єр-лізі та Першій лізі. Чемпіонат почався, а склад уасників чемпіонату не був сформований. А якщо серйозно, то це ганьба!
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
17.08.2021 в 22:36
с...ка.....идиоты...это ж надо быть такими откровенными ган...ми, что бы так открыто уничтожать СБУ и футбол в Украине. одно отвращение и рвотный рефлекс вызывают.
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+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.08.2021 в 22:22
Там одни дебилы?
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.08.2021 в 22:22
Просто у Петракова не "динамовское сердце". А им нужно именно оно, "динамовское сердце". Поэтому будут тянуть, пока не притянут то ли Реброва, то ли другого носителя конспектов.
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+2
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:32
Так носітєлі дійшли двічі до чвертьфіналів ЧС та ЧЄ. А кроти лише у Пєнісова на підбрехнях
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.08.2021 в 22:38
до чого тут кроти?
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:44
Та зовсім ні до чого
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
17.08.2021 в 22:13
Какая же мерзкая вся эта история...
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 22:07
Ото павелка руководит! Президент страны клоун и этот туда же.
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0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.08.2021 в 22:29
йопп, топовий комент! кому що, а півню просо... тут клоун ти!..
Ответить
+2
-1
mr-sergeev (Хартум)
17.08.2021 в 22:36
Сорри, случайно минуснул
0
-1
vituynia (Черкассы)
17.08.2021 в 22:04
Это уже какая то паранойя. Шож их так переклинило на этом Реброве. Может конторы принимали ставки,кто будет тренером сборной и Павелка поставил на Реброва всё нажитое не посильным трудом. Ибо трудно объяснить весь идиотизм, происходящий вокруг назначения тренера сборной.
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+6
0
дЫркофан
17.08.2021 в 22:02
матч с казахами 1 сентября?тренера нет.список игроков уже составили.как вы играть собрались олухи?а исполком всё обсуждает.
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+5
-1
ua valery (харьков)
17.08.2021 в 22:00
Е**нутым привет!
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+4
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 21:55
у нас нет не одного тренера который кого то сделал бы ЧМ а Петраков смог и к нему такое хамское отношение -почему молчат футболисты или им подходят физруки типа Ротаня
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+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.08.2021 в 22:14
Де там пропонується фізрук, аби що писати, знавець.
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0
-2
ZNAK_VOPROSA
17.08.2021 в 21:47
Та задолбали с Ребровым. Уже хоть кого то назначьте главным тренером или Павелко будет сам тренировать сборную? Пусть с нас соперники не ржут.
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+6
0
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2021 в 21:46
Мне кажется что они е-банутые
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+6
-1
ua valery (харьков)
17.08.2021 в 22:00
мне тоже.
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 22:05
Это всей Украине кажется...
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+6
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.08.2021 в 22:23
и мне, и мне , и мне
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
17.08.2021 в 21:46
Ну і далі що? Тут всі кротолюби з аксакалами за Маркевича, а УАФ в упор не бачить його. Зациклились на одному Реброві.
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+3
0
дЫркофан
17.08.2021 в 22:07
а маркевичу это надо?блохин с михалийчено список игроков состряпали.а вдруг маркевичу они не подходят?понятно что других нет.зачем подставляться
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+2
0


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