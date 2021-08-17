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Национальная сборная Украины

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Решко: Скрипник в сборной Украины? А чего он, скажите, достиг в роли тренера?

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Обсуждение кандидатур идет полным ходом

Решко: Скрипник в сборной Украины? А чего он, скажите, достиг в роли тренера?

Новина українською

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Стефан Решко высказал свое мнение относительно кандидатов на пост главного тренера сборной Украины.

"Мне сказали, что якобы среди возможных кандидатов упоминались Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Думаю, в очередной раз в одну и ту же реку не войдешь. Оба уже были главными тренерами национальной сборной, показав свои возможности.

Повторюсь: на пост главного тренера пока не вижу серьезной кандидатуры. Мог бы быть Мирон Маркевич — человек он опытный, бывалый. Но лучше всего, конечно, был бы Сергей Ребров. Он молодой современный тренер, который в бытность футболистом много поиграл на высоком европейском уровне и также успевший хорошо проявить себя на тренерской работе за рубежом. Ребров - серьезный и солидный во всех отношениях человек.

Виктор Скрипник? А чего он, скажите, достиг в роли тренера? Стабильная работа в "Заре" на протяжении нескольких лет еще не повод рассматривать его на столь высокую и ответственную должность, как главный тренер национальной сборной", - сказал Решко.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Стефан Решко Виктор Скрипник
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 22:54
Петраков заслужил и какие условия они ему поставили--свиньи а физруки Ротани Скрипники и т-д что они могут и что они выиграли
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0
0
Kela (Одесса)
17.08.2021 в 22:51
А Шевченко чего достиг в тренерской карьере?
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.08.2021 в 22:45
То ли дело Шевченко, весь увешан кубками бьіл.
Ответить
+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:38
Вердер опустив у 2гу Бундеслігу
Ответить
0
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.08.2021 в 22:45
Он сохранил прописку.
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:48
У Запоріжжі?
0
0


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