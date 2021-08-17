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Решко: Скрипник в сборной Украины? А чего он, скажите, достиг в роли тренера?
Обсуждение кандидатур идет полным ходом
Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Стефан Решко высказал свое мнение относительно кандидатов на пост главного тренера
"Мне сказали, что якобы среди возможных кандидатов упоминались Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Думаю, в очередной раз в одну и ту же реку не войдешь. Оба уже были главными тренерами национальной сборной, показав свои возможности.
Повторюсь: на пост главного тренера пока не вижу серьезной кандидатуры. Мог бы быть Мирон Маркевич — человек он опытный, бывалый. Но лучше всего, конечно, был бы Сергей Ребров. Он молодой современный тренер, который в бытность футболистом много поиграл на высоком европейском уровне и также успевший хорошо проявить себя на тренерской работе за рубежом. Ребров - серьезный и солидный во всех отношениях человек.
Виктор Скрипник? А чего он, скажите, достиг в роли тренера? Стабильная работа в "Заре" на протяжении нескольких лет еще не повод рассматривать его на столь высокую и ответственную должность, как главный тренер национальной сборной", - сказал Решко.
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