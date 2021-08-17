Левченко о списке игроков сборной: Это насколько нужно упразднить должность тренера, чтобы так поступить?

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение УАФ объявить список вызванных в сборную Украины футболистов на сентябрьские матчи.

"Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной Украины (если он вообще будет в ближайшее время), когда без него огласили расширенный список сборной!

Вдумайтесь. Это насколько нужно упразднить эту должность, чтобы так поступить? Полное отсутствие последовательности", - написал Левченко в Твиттере.