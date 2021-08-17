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Левченко о списке игроков сборной: Это насколько нужно упразднить должность тренера, чтобы так поступить?

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

УАФ вызвала игроков без главного тренера

Левченко о списке игроков сборной: Это насколько нужно упразднить должность тренера, чтобы так поступить?

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение УАФ объявить список вызванных в сборную Украины футболистов на сентябрьские матчи.

"Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной Украины (если он вообще будет в ближайшее время), когда без него огласили расширенный список сборной!

Вдумайтесь. Это насколько нужно упразднить эту должность, чтобы так поступить? Полное отсутствие последовательности", - написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Украина Евгений Левченко УАФ
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Комментарии (5)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 00:20
схоже Михайличенко призначать... завжди коли його призначають за лаштунками щось "шуркотить" )) або правильніше "суркістить" ))
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+2
0
Болельщик39 (Харьков)
18.08.2021 в 00:16
Писали же, что список по закону необходимо подать в УЕФА за две недели до матча. А тренера не было. И нет пока.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
18.08.2021 в 00:10
завтра назначат главным тренером СБУ--- исполкои и президиум УАФ в полном составе. все главные. их время пришло.
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0
0
pyvovarchyk (Львів)
17.08.2021 в 23:48
Маркевич щось знав. з посади пішов за тиждень до того як вперше за стільки років щось треба було зробити.
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
18.08.2021 в 00:48
Може пішов, щоб з такими паскудами не якшатись?
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0
0


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