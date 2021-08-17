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Левченко о списке игроков сборной: Это насколько нужно упразднить должность тренера, чтобы так поступить?
УАФ вызвала игроков без главного тренера
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение УАФ объявить
"Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной Украины (если он вообще будет в ближайшее время), когда без него огласили расширенный список сборной!
Вдумайтесь. Это насколько нужно упразднить эту должность, чтобы так поступить? Полное отсутствие последовательности", - написал Левченко в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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Фанат Українського Футболу (Київ)
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Болельщик39 (Харьков)
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djeff2015 (Запорожье)
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pyvovarchyk (Львів)
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Цап-царап (Харків)
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