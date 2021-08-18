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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ

Национальная сборная Украины
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(7 голосов)

Также он внес до резервного списка Сергея Булецу

Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ

Новина українською

Новоиспеченный и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от начала работы в национальной команде.

"Нужен результат. Впереди пять игр и каждая из них – финальная. Это не клубный футбол. Поэтому сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.

Будут ли довызваны новые игроки в сборную? Тарас Качараба из "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера" уже включены в основной список, а в резерв я внес Сергея Булецу из луганской "Зари".

Я хорошо оцениваю шансы сборной Украины в борьбе за выход в финальную часть ЧМ. Я уже говорил, что впереди пять игр. Это не клубный футбол, где можно где-то догнать, наверстать... Здесь каждый матч финальный. Как на чемпионате мира: вышел, выиграл, прошел дальше, нет – уехал домой. Все! Только так. Ребята меня знают, я их знаю, я с ними разговаривал, так что посмотрим.

Как я сейчас воспринимаю момент начала работы с национальной командой? Сплю плохо, по два-три часа, просыпаюсь... Трудно. Принял такое непростое решение... Но я умею держать удар", – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 09:49
Ух! )))
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0
0
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 09:29
Посмотрим за изменениями в игре сборной...
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+1
0
Dr. House (Поділля)
18.08.2021 в 09:08
Странно, что не Супрягу...
Ответить
+3
0
C_Ballack (Днепр)
18.08.2021 в 09:48
У него тур по Италии
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0
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 09:05
Когда он это всё успел?
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0
0


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