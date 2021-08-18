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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Один из ассистентов Шевченко может вернуться в национальную команду

Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной

ffu.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кого видит в своем тренерском штабе.

"Я еще не разговаривал с ребятами. Пока все не точно, так как они могут сказать, что не хотят работать или клуб не отпустит.

Давайте я вам скажу тренерский штаб, но я с ними еще не разговаривал. Это будет Андрей Анненков, который сейчас работает в "Черноморце", Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый – физподготовка и Александр Шовковский. Над кандидатурой еще одного специалиста я еще буду думать", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 12:13
Сердца трёх
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 11:31
Шовковський і Кернозенко будуть тренувати аж ТРЬОХ кіперів.потужні воротарі будуть у нас.
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 11:37
Хто тобі сказав, що Шовковський тренер воротарів?
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0
0
dalexx (Украина)
18.08.2021 в 10:48
А как же без Миколы Василькова? Такой нужный был при Шеве
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С.Карпович. (Ланівці)
18.08.2021 в 10:26
Шовковський і раніше був просто ,"до фотографії"
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 10:14
Впарили Шовковского опять.Ну точно готовлят поставить его после Реброва...
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+4
-2
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SeventyFour (Phoenix)
18.08.2021 в 10:11
Шовковский - серый кардинал? Нашуя он в сборной если есть Слава Кернозенко?
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-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 12:14
Оба обалденные!!!
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