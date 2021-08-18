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Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Петракова в сборной
Один из ассистентов Шевченко может вернуться в национальную команду
ffu.ua
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кого видит в своем тренерском штабе.
"Я еще не разговаривал с ребятами. Пока все не точно, так как они могут сказать, что не хотят работать или клуб не отпустит.
Давайте я вам скажу тренерский штаб, но я с ними еще не разговаривал. Это будет Андрей Анненков, который сейчас работает в "Черноморце", Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый – физподготовка и Александр Шовковский. Над кандидатурой еще одного специалиста я еще буду думать", - сказал Петраков.
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