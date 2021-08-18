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Павелко: Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома УАФ
Президент ассоциации - о выборе нового наставника сборной
Фото:facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола.
Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома.
Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы", – написал Павелко в Facebook.
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