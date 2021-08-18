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Павелко: Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома УАФ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент ассоциации - о выборе нового наставника сборной

Павелко: Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома УАФ

Фото:facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола.

Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома.

Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы", – написал Павелко в Facebook.

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
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Комментарии (10)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 12:13
Петряков,веді нас до нових перемог...
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alex 66 (Кременчук)
18.08.2021 в 12:05
Павелко то є ганьба українського футболу.
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0
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Moro (Киевская область)
18.08.2021 в 11:58
павелка - ти у.е.б.о.к., поховавший український футбол на багато років вперед. Таке гівно було тільки на початку незалежності, коли від колхозного футболу хотілось блювати, як і зараз
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 11:48
Единогласие УАФ, как единогласие ЦК КПСС...
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+2
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 11:41
и тут всё по блату ---сколько развели слуг футбола а решает один большой специалист
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+3
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 11:33
Хамелеоны, сначала до последнего пытались перетянуть Реброва, потом кинули унизительный контракт с и.о., а теперь единогласно поддержали...
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+3
0
romajan (Киев)
18.08.2021 в 11:39
текст контракта в студию
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 11:32
Лицемірне брехло. Якщо "всесвітньо відомий спеціаліст" та "одноголосна підтримка", то чому тоді лише "виконуючий обов'язки" на незрозумілий термін, який соромно повідомити громадскості?
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+3
0
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 11:43
Не можуть вони повідомити деталі контракту, так як їх нема скоріше всього. Ні терміну ні інших пунктів. Може прописана зарплата і все.
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0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 11:55
Ну так це ж і є підтвердженням лицемірства. Зробили з Петракова цапа-відбувайла. Якщо Петракову таки вдасться вийти до ЧС, то одразу будуть говорити про "мудре керівництво" Павелки, а якщо збірна пролетить, то Петракова швиденько замінять, як такого, що "не виправдав високої довіри".
+1
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