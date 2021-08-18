Восемь игроков сборной, вызванных на матчи в сентябре, уже играли под руководством Петракова

Сборная Украины наконец получила нового главного тренера. Пусть и с приставкой "исполняющий обязанности", но шанс проявить себя получил Александр Петраков, который до этого на уровне сборных работал только с юношескими командами.

Боевое крещение новый тренер пройдет уже первого сентября, когда сине-желтые на выезде сыграют с Казахстаном. Затем будет приезд Франции в Киев. На эти поединки были вызваны 24 игрока. Список, по информации СМИ, формировали сопредседателя комитета сборных Алексей Михайличенко и Олег Блохин. Александр Петраков уже после своего назначения добавил еще двух игроков - Тараса Качараба с пражской "Славии" и Даниила Сикана из "Шахтера". Что интересно, оба играли под руководством Петракова на юношеском уровне.

Таким образом, в нынешней сборной будет сразу восемь футболистов, с которыми Александр Петраков сотрудничал на крупных турнирах. А таких у тренера набирается аж четыре:

В 2014-м сборная U-19 заняла третье место в группе в финальной части чемпионата Европы. Это позволило сыграть через год в финальной части молодежного чемпионата мира, на котором сине-желтые уступили в 1/8 финала Сенегалу в серии пенальти.

С той команды, сформированной из игроков 1995 и 1996 годов рождения, до национальной сборной доросли Эдуард Соболь ("Брюгге"), Игорь Харатин ("Ференцварош"), Роман Яремчук ("Бенфика") и упоминавшийся Тарас Качараба. Большие шансы получить вызов в сборную были бы у Артема Беседина и Никиты Бурды, если бы они были здоровыми. Ну и конечно главная звезда сборной Петракова образца 2015 года - Виктор Коваленко, который забил на ЧМ пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. На этот раз он в резервном списке, но, не сомневаемся, если будет получать регулярную практику в "Специи", Петраков обязательно его позовет.

Теперь о команде, с которой нынешний тренер национальной сборной достиг пока своего наибольшего успеха.

В 2018-м сборная U-19 выиграла группу в финальной части Евро и вышла в полуфинал, где, правда, разгромно проиграла Португалии. Зато получила путевку на ЧМ в Польше, который в 2019м году и выиграла. Это была генерация игроков, которые родились в 1999 году с небольшими вкраплениями футболистов 2000-го года рождения.

Динамовец Виталий Миколенко не играл на ЧМ-2019, но был основным на Евро-2018. Его успешно заменил на Мундиале Виктор Корниенко, который через два года близок к статусу основного левого защитника в "Шахтере". Главная звезда той сборной по статусу - конечно, Андрей Лунин, который уже был на контракте в "Реале". После периода аренд он наконец получил статус дублера Куртуа. Ну и упоминавшийся нами Даниил Сикан, который сейчас пытается создать конкуренцию Траоре в "Шахтере".

Из того состава имели бы шансы быть сейчас среди вызванных игроков лидеры Валерий Бондарь и Денис Попов, но оба травмированы. В резервном списке также находится Ефим Конопля.

С полным списком вызванных игроков на матчи Украины против Казахстана и Франции можно ознакомиться по ссылке >>