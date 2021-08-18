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Григорий Суркис: Назначение тренера сборной не делается за две недели до матчей отбора ЧМ
Почетный член УЕФА - о выборе нового наставника национальной команды
Почетный член УЕФА Григорий Суркис высказался о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.
"Знаете, я не хочу это комментировать, потому что, мягко говоря, этот детективный роман не может сегодня существовать, если нет стратегии и перспективы.
Это не делается за 2 недели до возобновления квалификации чемпионата мира", – сказал Суркис.
Напомним, сегодня ночью, 18 августа, Исполком УАФ подтвердил назначение Александра Петракова на должность исполняющего обязанности тренера национальной команды.
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