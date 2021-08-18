  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Григорий Суркис: Назначение тренера сборной не делается за две недели до матчей отбора ЧМ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорий Суркис: Назначение тренера сборной не делается за две недели до матчей отбора ЧМ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Почетный член УЕФА - о выборе нового наставника национальной команды

Григорий Суркис: Назначение тренера сборной не делается за две недели до матчей отбора ЧМ

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис высказался о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.

"Знаете, я не хочу это комментировать, потому что, мягко говоря, этот детективный роман не может сегодня существовать, если нет стратегии и перспективы.

Читайте такжеПавелко: Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома УАФ

Это не делается за 2 недели до возобновления квалификации чемпионата мира", – сказал Суркис.

Напомним, сегодня ночью, 18 августа, Исполком УАФ подтвердил назначение Александра Петракова на должность исполняющего обязанности тренера национальной команды.

Читайте такжеПетраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Григорий Суркис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.08.2021 в 14:12
Ответить
0
-1
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
18.08.2021 в 14:04
А что нужно было делать УАФ? Тренер ушёл. Кого-то нужно назначать. Сутки переживает, что не назначили динамовское сердце? Хоть кого нибудь?
Ответить
0
-2
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 14:15
Надо было задуматься за несколько месяцев до истечения контракта с текущим тренером. Если он не подписывает новый контракт, значит уходит и надо искать нового а не ждать когда уйдет и тогда задуматься: ой, на же нужен тренер А они сидели яйца чесали
Ответить
+1
0
avatar
WI-FI (Киев)
18.08.2021 в 14:19
Так Петраков динамовец
Ответить
+1
0
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 14:23
Ему лишь бы бздануть
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
18.08.2021 в 14:01
Наверное Федерация откат не сделала, а ждали.
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
18.08.2021 в 13:58
Почетный член
Ответить
0
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
18.08.2021 в 13:53
Сделал открытие (Павелко великий "стратег") Ждем добрых пожеланий от Шевы (труса) ....
Ответить
+2
0
romajan (Киев)
18.08.2021 в 13:52
у нас всё через одно место
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...