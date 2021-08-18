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Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ
Петраков уже знает, кого хочет видеть в своей команде
УАФ
Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Контракты с ним и его помощниками должны быть подписаны 23 августа, сообщает Meta-ratings.
К этому времени Петраков окончательно определиться и со всеми своими ассистентами.
Сам Александр Петраков сообщил, что, хочет пригласить в свой штаб до шести человек, но пока не обсуждал вопрос назначения со своими потенциальными помощниками.
Александр Петраков был назначен и.о. главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ. Поэтому в любой момент ситуация может кардинально поменяться и УАФ вернётся к кандидатуре другого тренера.
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