Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ

Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Контракты с ним и его помощниками должны быть подписаны 23 августа, сообщает Meta-ratings.

К этому времени Петраков окончательно определиться и со всеми своими ассистентами.

Сам Александр Петраков сообщил, что, хочет пригласить в свой штаб до шести человек, но пока не обсуждал вопрос назначения со своими потенциальными помощниками.

Александр Петраков был назначен и.о. главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ. Поэтому в любой момент ситуация может кардинально поменяться и УАФ вернётся к кандидатуре другого тренера.