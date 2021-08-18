  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Петраков уже знает, кого хочет видеть в своей команде

Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ

УАФ

Новина українською

Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Контракты с ним и его помощниками должны быть подписаны 23 августа, сообщает Meta-ratings.

К этому времени Петраков окончательно определиться и со всеми своими ассистентами.

Сам Александр Петраков сообщил, что, хочет пригласить в свой штаб до шести человек, но пока не обсуждал вопрос назначения со своими потенциальными помощниками.

Александр Петраков был назначен и.о. главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ. Поэтому в любой момент ситуация может кардинально поменяться и УАФ вернётся к кандидатуре другого тренера.

Читайте такжеГригорий Суркис: Назначение тренера сборной не делается за две недели до матчей отбора ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 16:24
Педряков і Падленко приведуть україну до шампиньонства
Ответить
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
18.08.2021 в 15:59
Не надо спешить подписівать бумаги. Время ещё есть.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 15:54
Такого бардака в украинском футболе, как при Павелко, не было еще никогда...
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
18.08.2021 в 15:20
Кто к нему пойдет в помощники понимая что могут хоть зимой выбросить на улицу
Ответить
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
18.08.2021 в 16:00
...лишить квартиры, денег, еды...
Ответить
+1
0
pyvovarchyk (Львів)
18.08.2021 в 14:36
а чого так рано?можна ж по дорозі в казахстан підписати
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 15:09
Мабуть, боїться, що Павелко передумає, і знову почне сватати Реброва.
Ответить
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 16:27
Та Ребров не піде кому потрібен цей бардак. Він там бабки хороші має. А тут? Ці гніди його з'їдять.
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
18.08.2021 в 16:01
І я так міркую. Для чого та гарячка. Головне, що домовились. Ще юристам тра договір вивчити, то місяць мінімум.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...