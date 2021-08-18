Лучший вариант в нынешней ситуации. Выступление в защиту Александра Петракова

Наконец-то сборная Украины получила нового главного тренера, пусть и временно. О назначении Александра Петракова наконец объявлено официально. Впрочем, интенсивные дискуссии о нем велись в течение последних дней и даже недель. Причем, если среди болельщиков сложилось впечатление, что большинство поддерживает назначение тренера юношеской сборной-Чемпиона Мира на пост наставника главной, специалисты настроены скептически и даже считают назначение несколькими шагами назад. Я с такой точкой зрения не согласен, что и попытаюсь объяснить.

Прежде всего, следует отметить, что рождение нового тренера сборной происходило в грехе, непрофессионально, и поэтому безупречным и даже просто удачным быть не может априори. А неудачное начало Отборочного турнира на Чемпионат Мира уменьшило шансы нового наставника, кто бы им ни был, еще существеннее. С любым временным и даже постоянным наставником шансы выйти из этой кампании с успехом были бы небольшими. И именно в такой ситуации я считаю Петракова едва ли не лучшим вариантом, несмотря на все опасения скептиков.

Почему? Смотрите ниже в формате моих ответов на главные опасения.

1) В эру Андрея Шевченко сборная играла в комбинационный футбол, владела мячом, а здесь начнет сбиваться на "бей-беги", длинные мячи.

В том-то и дело, что в последнее время сборная Шевченко находилась в кризисе мысли, кризисе идей, и ее комбинационный футбол постепенно исчезал. Именно поэтому результаты в начале Отбора на Чемпионат Мира-2022 не впечатляли, именно поэтому на нее уже далеко не так приятно смотреть. Кто-то видел мобильный комбинационный футбол против Финляндии, Казахстана, Австрии, Швеции? Не говоря уж о матчах против Франции и Англии?

Даже если отбросить матч на Евро против Нидерландов, в котором мы вообще мяча не видели, получается, что на Евро сборная владела мячом в среднем лишь 52 процента времени. 54 против Швеции, 52 против Северной Македонии, 50 против Австрии. Вполне себе проценты Петракова. А длинные мячи? С новыми стремительными фланговыми защитниками сборной - Тымчиком и Корниенко - длинные мячи на них даже выглядят лучшей, прекрасной идеей. И игроки атаки Ярмоленко и Яремчук способны очень плодотворно побороться за них.

2) Петраков любит тактические схемы 5-3-2 и 5-4-1, то есть придется перестраивать игру сборной на колесах, в разгаре Отборочного турнира.

Не факт, что придется так много перестраивать. Против Франции в марте сборная играла с тремя центральными защитниками и добыла результат. По такой схеме играла и против Швеции на Евро и тоже добыла результат. Такие игроки как Тымчик, Караваев, Михайличенко, Корниенко, Соболь прекрасно подходят для этой схемы. Даже Зинченко, что мы видели против Швеции. Скоростных латералей, которые больше атакуют, чем обороняются, и постоянно бегают, у нас сейчас достаточно. Имена упомянуты выше.

Укладывается в схему и ситуация на других позициях. Матвиенко или Миколенко на позиции левого центрального защитника в схеме 3-5-2 - очень умная и интересная идея, ведь они в своих командах играют и в центре, и слева в обороне. Вполне современный стиль. А отсутствие вингеров становится последним и очень весомым аргументом перехода на 3-5-2. Об этом велись дискуссии еще до Евро и во время турнира.

Заявлю прямо - в матчах против Франции и Швеции - лучших для сборной в этом году, учитывая результат, мощь соперника и уровень игры - сборная играла в футбол, гораздо больше похожий на футбол Петракова, чем на футбол Шевченко. Боролась, действовала жестко, не авантюрно, с ответственностью в обороне.

3) Петраков уже более десяти лет подряд тренирует молодежь, и переход к взрослому футболу может стать для него культурным шоком.

Действительно, часто даже лучше начинать тренировать с чистого листа, чем застревать на столько лет с молодежью. Но практика перехода из юношеских и молодежных сборных вполне распространена даже сейчас, а 15-20 лет назад была главной, например, в скандинавских странах. Две сборные, которые отобрали очки у Украины в Отборе на ЧМ в марте - Финляндия и Казахстан - тренируют специалисты, которые до национальной сборной тренировали молодежную. То же со сборной Англии, которая сокрушила нас на Евро.

Также вспоминается пример неопытного тренера Роберта Пейджа, которого в авральном режиме из-за уголовного дела против Райана Гиггза в ноябре 2020-го года перевели в национальную сборную Уэльса с поста тренера молодежной и юношеских. Результат - две победы в ближайших матчах Лиги Наций (в частности, над Финляндией) и выход в Дивизион А, а также выход в 1/8 финала на Евро.

Кроме того, следует отметить, что сборная сейчас омолаживается, происходит процесс смены поколений. Те же Тымчик, Корниенко, Михайличенко, Миколенко, а также Забарный, Сирота, Трубин, Шапаренко, Цыганков - молодые игроки. Будущее - за ними, а также за Коноплей, Бондарем, Поповым, Ледневым, Судаковым и т.д. И большинство из этих ребят проходили у Петракова, тренировались у него, он с ними знаком.

4) Петраков почти не тренировал на взрослом уровне и не имеет опыта в этом аспекте.

А Шевченко тренировал? А Хосеп Гвардиола тренировал до того, как возглавил "Барселону"? Зидан тренировал дубль в Третьем дивизионе до того, как возглавить "Реал" в разгаре сезона и взять три Лиги Чемпионов подряд. Дело не в опыте, а в характере тренера, в его способности вести за собой и держать удар (а он уже заявил, что умеет держать удар), а также в присутствии плана, проекта развития.

5) Петраков - лишь временный вариант, и приход Сергея Реброва в любой момент подвинет Александра с должности.

Тут уж ничего не поделаешь. Любой, кого бы сейчас назначили, был бы временным вариантом, ведь в УАФ бредят Ребровым. Именно поэтому никто и не пытался переговорить со свободным Романом Григорчуком (имеет семейные проблемы, но прямо заявлял, что готов работать, если это будет в Украине), с Виктором Скрипником, который еще год назад рвался из "Зари". Они на такой формат не пошли бы. В таком состоянии даже лучше, что назначили опытного специалиста без заоблачных амбиций, который должен относиться к тренерской карьере и жизни философски.

Даже в качестве временного для Петракова это назначение - вершина карьеры. Ведь какой-либо впечатляющей клубной карьеры уже не будет. И поэтому он будет выкладываться на полную, тренировать с энтузиазмом и наслаждаться каждым днем.

6) Петраков - лишь марионетка УАФ. Вот уже и заявку на сентябрьские матчи составили без него.

Прежде всего, ФИФА обязывает подавать заявку на матчи сборных за две недели до начала матчей. Поэтому просто не было выбора. К тому же, новый тренер уже добавил в заявку двух игроков. Своих, которых хорошо знает и немало тренировал в сборной. Вы скажете, что приглашение Тараса Качарабы и Даниила Сикана - фиговый листок, который должен прикрыть зависимость тренера? Не знаю, не факт, это вполне может быть и признаком некоторой самостоятельности тренера.

Кстати, а неужели список, составленный Олегом Блохиным и Алексеем Михайличенко, такой уж и плохой? Как по мне - наоборот, он замечательный. Первый за много времени, не вызывающий вопросов. Игроки, которые не играли или почти не играли в своих командах - Михайличенко, Пятов, Судаков, Бондарь, Конопля, Коноплянка, Марлос, Коваленко, Супряга - вне заявки (Лунин и Зинченко также без практики, но они тренируются в "Реале" и "Манчестер Сити"). Виталий Буяльский, уже давно заслуживающий вызов, получил его. Абсолютно адекватный список.