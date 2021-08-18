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Петраков: Не буду говорить, что раньше очков не набрали и что у меня мало времени

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Тренер настроен побороться за выход на ЧМ

Петраков: Не буду говорить, что раньше очков не набрали и что у меня мало времени

uaf.ua

Новина українською

Новоиспечённый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем назначении и поставленных перед ним задачах.

"Все были очень измотаны на Исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ.

Понимаю, какое на себя взял бремя. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира. Проиграл – вылетел. Все.

Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Мы сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар, на ЧМ", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 18:07
А сам взял и сказал...
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 18:06
Эмоций у них нет, Александр, не потому что они измотанные. А потому что они не хотели тебя ставить, а ждали Реброва, а тебе кость кинули как собаке... Это же УАФ.. Позорники..
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djeff2015 (Запорожье)
18.08.2021 в 18:01
а будет так...пробьются на ЧМ,,,,подарят грамоту и скажут спасибо-дальше Сережа будет рулить.
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