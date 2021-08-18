Петраков: Не буду говорить, что раньше очков не набрали и что у меня мало времени

Новоиспечённый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем назначении и поставленных перед ним задачах.

"Все были очень измотаны на Исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ.

Понимаю, какое на себя взял бремя. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира. Проиграл – вылетел. Все.

Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Мы сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар, на ЧМ", - сказал Петраков.