"Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть" - Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

Уже бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попрощался с национальной командой.

Напомним, что Андрей Николаевич не продлил контракт с УАФ после Евро-2020, а вчера на должность главного тренера был назначен Александр Петраков .

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни! Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после неудачного выступления команды на Евро-2016. Он заменил на посту тренера Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла на Евро-2020 с первого места в группе, обогнав Португалию и Сербию. Наивысшим достижением Шевченко как тренера стал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию.