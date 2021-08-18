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"Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть" - Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич попрощался с командой

"Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть" - Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Уже бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попрощался с национальной командой.

Напомним, что Андрей Николаевич не продлил контракт с УАФ после Евро-2020, а вчера на должность главного тренера был назначен Александр Петраков.

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни! Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли!

Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после неудачного выступления команды на Евро-2016. Он заменил на посту тренера Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла на Евро-2020 с первого места в группе, обогнав Португалию и Сербию. Наивысшим достижением Шевченко как тренера стал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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