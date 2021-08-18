Петраков довызвал Макаренко на сентябрьский сбор национальной команды

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков полузащитника венгерского "Фехервар" Евгения Макаренко.

30-летний исполнитель, который провел 14 матчей за национальную команду, дополнил ранее объявленный состав до числа 27 игроков.

Напомним, что "сине-желтые" начнут сбор 29 августа в Киеве для подготовки и участия в отборе ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве), а также товарищеском - против Чехии (8 сентября в Пльзене).

Расширенный список игроков национальной команды Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .