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Сабо: Петраков работал только с юношами. Дай бог, чтобы легионеры нашли с ним общий язык
Эксперты продолжают обсуждать нового наставника сборной
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал
"Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие заграницей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.
Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти", — сказал Сабо.
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