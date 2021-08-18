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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Петраков работал только с юношами. Дай бог, чтобы легионеры нашли с ним общий язык

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперты продолжают обсуждать нового наставника сборной

Сабо: Петраков работал только с юношами. Дай бог, чтобы легионеры нашли с ним общий язык

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины.

"Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие заграницей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.

Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти", — сказал Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Mexxxxx (Просяная)
19.08.2021 в 00:36
В смысле нашли общий язык!? Он в своем уме? Та он главный тренер, это он решает кого вызывать кого нет, кто будет мутить на скамейку. Для этого и существует главный, он главный. Ты посмотри какие звезды, сплошные месси-рональдо, им еще и тренера подавай, чтоб понравился. Сабо, что за логика? Они играют не для Шевченко и Петракова, они играют за свою страну и Родину, и если им оказали такую честь и вызвали то они должны себе свою звездность в одно место засунуть и кто б там не был слушаться и выполнять установку и задачи. Петраков вообще-то чемпион мира по футболу, а эти чего такого достигли, что мы затаив дыхание должны смотреть и надеяться найдут ли они общий язык с новым тренером. Вот это старик выдал так выдал, вроде тренером даже был.
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Цап-царап (Харків)
19.08.2021 в 00:21
Дай Бог сил Петракову дать пиндюлей и этим...
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.08.2021 в 00:11
Черноротый жабо
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alex.belogubko (одесса)
19.08.2021 в 00:02
Сабо скажи что надо было поставить пустышку Ротаня --который угробил ЧМ молодёжку а их сделал Петраков а Зина что игрок старый подстраиваеться под любого тренера --лизун
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