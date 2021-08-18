Сабо: Петраков работал только с юношами. Дай бог, чтобы легионеры нашли с ним общий язык

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины .

"Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие заграницей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.

Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти", — сказал Сабо.