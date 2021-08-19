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Ребров поддержал назначение Петракова на должность тренера сборной
Сергей был одним из кандидатов на эту должность
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Член исполкома УАФ Вадим Ивченко прокомментировал назначение Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
"Сергей Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит свои отношения с теперешним клубом", – написал Ивченко.
Напомним, что Сергей Ребров тренирует "Аль-Айн" из ОАЭ. 47-летний специалист был одним из главных кандидатов на должность тренера национальной команды. Однако действующий контракт с эмиратским клубом помешал этому назначению.
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