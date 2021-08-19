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Ребров поддержал назначение Петракова на должность тренера сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сергей был одним из кандидатов на эту должность

Ребров поддержал назначение Петракова на должность тренера сборной

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Член исполкома УАФ Вадим Ивченко прокомментировал назначение Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

"Сергей Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит свои отношения с теперешним клубом", – написал Ивченко.

Напомним, что Сергей Ребров тренирует "Аль-Айн" из ОАЭ. 47-летний специалист был одним из главных кандидатов на должность тренера национальной команды. Однако действующий контракт с эмиратским клубом помешал этому назначению.

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В статье: Сергей Ребров Украина Александр Петраков
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Комментарии (2)
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jmen2986 (Kiev)
19.08.2021 в 12:47
Главный тренер одобряет,значит все хорошо
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
19.08.2021 в 12:34
Ещё бы дармоедов добавилось.
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0
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