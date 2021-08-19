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Официально: Марлос завершает карьеру в сборной Украины
Футболист выступил с обращением и поблагодарил всех за помощь и поддержку
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины.
33-летний футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет.
"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку.
Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями.
Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", – сказал Марлос.
Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. За 4 года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.
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