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Национальная сборная Украины

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Официально: Марлос завершает карьеру в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(21 голосов)

Футболист выступил с обращением и поблагодарил всех за помощь и поддержку

Официально: Марлос завершает карьеру в сборной Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины.

33-летний футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет.

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку.

Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями.

Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", – сказал Марлос.

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. За 4 года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Украина Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (43)
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Serega1111 (Киев)
19.08.2021 в 16:26
На определенном этапе был для сборной весьма полезен. И вообще этого игрока уважаю за мастерство и корректное поведение на поле. Так что спасибо, удачи в выступлениях за клуб. Но очень хотелось бы, чтобы "наемников" в сборную больше не приглашали
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+1
-1
fanat_football (Херсон)
19.08.2021 в 16:25
Спасибо, Марлос! Удачи тебе!
Ответить
+4
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
19.08.2021 в 16:18
Он по-русски говорит, кто знает?
Ответить
0
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
19.08.2021 в 16:22
А ваши Гильерме и Марио Фернандес по русски говорят?
Ответить
0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
19.08.2021 в 16:31
Так
Ответить
+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
19.08.2021 в 16:18
Он по-русски говорит, кто знает?
Ответить
0
-5
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
19.08.2021 в 16:17
Он по-русски говорит, кто знает?
Ответить
0
-5
grassion (Харьков)
19.08.2021 в 16:18
Вооо точно болела)))) Очень даже! Намного лучше Луческу, кот. пох...((( Марлос всегда с улыбкой и старается травить шутки (НАШИ)!!!
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+1
0
коло (Одеса)
19.08.2021 в 16:45
Виключно українською.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.08.2021 в 16:06
Жаль. Пусть он и нескоростной, но крайних полузащитников у нас мало. Вот кто слева может сыграть? Зубков? ну такое. Да и три вингера (Цыганков, Ярмоленко, Зубков) для команды это уж очень мало. Марлос точно бы не помешал подменять на 15-20 минут, с его то техникой.
Ответить
+4
0
avatar
Evgenariys (Чернигов)
19.08.2021 в 15:55
нах он нужен был, шлюхиоса аморалеса тоже выгнать! Хай оба мявкают на родине
Ответить
0
-12
ZNAK_VOPROSA
19.08.2021 в 16:01
Тебя забыли спросить
Ответить
+8
0
Divine (Чернигов)
19.08.2021 в 16:13
ну это лично твое мнение, как и мое - нах такой болельщик как ты нужен! смотри балет
Ответить
+5
0
Orest_ua (Kyiv)
19.08.2021 в 15:54
Наконец-то, и щлюху с собой прихвати
Ответить
+1
-12
ZNAK_VOPROSA
19.08.2021 в 16:01
ты останешься здесь
Ответить
+7
0
Orest_ua (Kyiv)
19.08.2021 в 16:33
меня в сборной нету, наркоман
0
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
19.08.2021 в 16:04
Це ти про Циганкова?
Ответить
+7
0
Orest_ua (Kyiv)
19.08.2021 в 16:32
Про твоего папу, валера
0
-3
Trztrqtr (Украина)
19.08.2021 в 16:07
Шлюха-это потому что из ДК ушел? У вас там вообще крыша поехала?:) С чего ты взял что кто-то что-то должен ДК? Пацаны, вылазьте из бункера, совок давно в прошлом, а категории команд-национальных достояний давно в прошлом. ДК-это рядовой клуб, как и все остальные в Украине.
Ответить
+6
0
Orest_ua (Kyiv)
19.08.2021 в 16:37
Шлюха — это потому что вел себя как шлюха, уверяя всех, что остается в клубе, а сам давно уже контракт подписал. Свалил бы по-мужски, слова бы ему никто не сказал.
0
-1
Divine (Чернигов)
19.08.2021 в 16:15
Orest_ua (Kyiv) причем тут Луческу к сборной?
Ответить
+4
0
Orest_ua (Kyiv)
19.08.2021 в 16:31
Без понятия, зачем ты вонючего цыгана сюда приплел
0
-3
Dimoncho (Kharkiv)
19.08.2021 в 15:42
заявку формировали два заядлых физрука. Таким технари в составе не нужны. Странно еще, что Зинченко вызвали
Ответить
+9
-2
Alex-696 (Немирів)
19.08.2021 в 15:48
Провів 26 матчів, забив 1!!!! гол. Величезна втрата для збірної. 4-5 років тому - так, топ, останні 3 роки - пішохід.
Ответить
0
-11
avatar
Evgenariys (Чернигов)
19.08.2021 в 15:56
технарем он лет 5 назад был, а сейчас он и у коцлов полный матч не вывозит, накой он нужен
Ответить
0
-11
Dimka26 (Чернигов)
19.08.2021 в 16:02
а Зинченко технарь?))))
Ответить
+8
-1
аалекс ( Крым)
19.08.2021 в 15:41
Спасибо за сборную. Ну а за Шахтер, думаю он еще порадует своих поклонников.
Ответить
+10
-1
avatar
Американец 2000
19.08.2021 в 15:39
Такого игрока замариновал Шева д - б (((((Зато дерево динамовское всегда выставлял - п - с (((((
Ответить
+9
-7
DK с 6 лет (Киев)
19.08.2021 в 15:38
А жаль. Но спасибо, удачи!
Ответить
+11
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
19.08.2021 в 15:36
Дякую, удачі, дорогу молодим!
Ответить
+16
0
grassion (Харьков)
19.08.2021 в 15:30
"последние пару лет за сборную Марлосенко не радовал.." - потому, что тренер индюк! Зачем выпускать игрока в годах, кот. никогда не отличался физикой (тест йо-йо Шахтера советую всем посмотреть) в матчах, где нАдо бегать и нАдо отбирать? А последние матчи доказывают, что против "автобусов" Марлосенко - незаменим! Что не выход с замены - то рез. пас! Сорян даблпост(((
Ответить
+6
-1
chino1961 (Сумская обл.)
19.08.2021 в 15:29
Зря не взяли..технарей у нас ---НОЛЬ
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+8
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
19.08.2021 в 15:29
....адекватное решение, ...спасибо за все Марлос, в лучшие свои времена мы восхищались твоей игрой, ...оставайся таким же игроком, не все еще потеряно, верь в себя, твоя дорога еще не закончена, удачи и новых игр....
Ответить
+11
0
vlotko (Броди)
19.08.2021 в 15:27
Не гарно з ним поступили, могли б ще викликати на цей збір, на заміну на 18-20 хв від був саме раз. Старий кінь борозни не псує -українсько-бразильська приказка.(сміюся :) !)
Ответить
+11
-2
Dimka26 (Чернигов)
19.08.2021 в 15:59
Особенно учитывая тот факт, что вингеров у нас мало. Цыганков и Ярмоленко. А все остальные - то таке.
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 15:24
Молодец! Спасибо! Супер!
Ответить
+7
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.08.2021 в 15:24
Ограничения у Степаненко и Марлоса
Ответить
+3
-5
Ol-g (Одесса)
19.08.2021 в 15:19
Спасибо! Сам ушёл?
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
19.08.2021 в 15:58
Учитывая его конфликт с Ярмоенко и то что он редко выходил играть на Евро - то вряд ли.
Ответить
+2
-1
magnum power (БОМЖ)
19.08.2021 в 15:17
спасибо за всё, особенно за первые два года, и до встречи в Металлисте)).
Ответить
+8
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2021 в 15:16
последние пару лет за сборную Марлосенко не радовал, а местами и просто отбывал номер. так шо хай себе выздоравливает и бегает за Шахту
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+2
-6
grassion (Харьков)
19.08.2021 в 15:29
"последние пару лет за сборную Марлосенко не радовал.." - потому, что тренер индюк! Зачем выпускать игрока в годах, кот. никогда не отличался физикой (тест йо-йо Шахтера советую всем посмотреть) в матчах, где нАдо бегать и нАдо отбирать? А последние матчи доказывают, что против "автобусов" Марлосенко - незаменим! Что не выход с замены - то рез. пас!
Ответить
+5
-2
avatar
scorpius (Ck)
19.08.2021 в 15:13
Спасибо и тебе, Марлосенко! Удачи в игре за Шахтер!!
Ответить
+13
0


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