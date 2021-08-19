Казахстан объявил заявку на матч с Украиной

Сборная Казахстана объявила состав своей команды на сентябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022 с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

В списке Талгата Байсуфинова 26 исполнителей, которых он вызвал на сентябрьские матчи.

Вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Игорь Шацкий ("Шахтер" К).

Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба - "Актобе"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Нурали Алип, Ян Вороговский (оба - "Кайрат"), Алибек Касим ("Кызыл-Жар СК"), Максат Тайкенов ("Каспий"), Эркин Тапалов ("Акжаик").

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев ("Андижан", Узбекистан), Исламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жаринбетов (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Актобе").

Нападающие: Айдос Таттибаев ("Шахтер" К), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия).

Напомним, что матч Казахстан - Украина пройдет 1 сентября в Нур-Султане и станет первой игрой во главе украинской сборной для нового наставника Александра Петракова.