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Кабаев: Судаков не играл, но вызывался в сборную. А ты можешь играть в Заре как угодно
Хавбек говорит, что попасть из Зари в сборную - это фантастика
Хавбек "Зари" Владислав Кабаев разочарован тем фактом, что тренеры
"Не буду обманывать, разочарование есть. Не говорю вызвать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную – это же детская мечта. Однако, на данный момент, играя в "Заре", это в пределах фантастики. Невозможно.
Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в "Заре" как угодно...
Говорю о том же Владе Кочергине. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызвать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось", - сказал Кабаев.
Напомним, что на сентябрьский сбор Александр Петраков в основной список команды игроков "Зари" не вызвал. В резерве тренера значатся Владислав Кочергин и Сергей Булеца.
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