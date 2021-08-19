Кабаев: Судаков не играл, но вызывался в сборную. А ты можешь играть в Заре как угодно

Хавбек "Зари" Владислав Кабаев разочарован тем фактом, что тренеры национальной сборной не замечают игроков луганской команды.

"Не буду обманывать, разочарование есть. Не говорю вызвать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную – это же детская мечта. Однако, на данный момент, играя в "Заре", это в пределах фантастики. Невозможно.

Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в "Заре" как угодно...

Говорю о том же Владе Кочергине. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызвать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось", - сказал Кабаев.