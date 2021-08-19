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Кабаев: Судаков не играл, но вызывался в сборную. А ты можешь играть в Заре как угодно

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Хавбек говорит, что попасть из Зари в сборную - это фантастика

Кабаев: Судаков не играл, но вызывался в сборную. А ты можешь играть в Заре как угодно

Новина українською

Хавбек "Зари" Владислав Кабаев разочарован тем фактом, что тренеры национальной сборной не замечают игроков луганской команды.

"Не буду обманывать, разочарование есть. Не говорю вызвать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную – это же детская мечта. Однако, на данный момент, играя в "Заре", это в пределах фантастики. Невозможно.

Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в "Заре" как угодно...

Говорю о том же Владе Кочергине. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызвать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось", - сказал Кабаев.

Напомним, что на сентябрьский сбор Александр Петраков в основной список команды игроков "Зари" не вызвал. В резерве тренера значатся Владислав Кочергин и Сергей Булеца.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Владислав Кабаев
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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ZSTV1223 (Черкаси)
19.08.2021 в 20:05
Все правильно. Кабаєв, Шевченко і Кочергін заслужили як мінімум виклик в збірну. Шкода що замість них туди тягнуть безтолкових Супряг з Андрієвськими.
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
19.08.2021 в 19:55
Підтвердіть в грі з Рапідом свій рівень!!!! А ми повболіваємо!!!!!
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+1
0
dabo29
19.08.2021 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Dimoncho (Kharkiv)
19.08.2021 в 19:32
К чему это нытьё? Будешь играть на уровне сборной, или хотябы подавать надежды - вызовут. Тренера ж не враги себе
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+1
-3
Trztrqtr (Украина)
19.08.2021 в 19:36
Ну по поводу Кочергина он прав. Влад один из лучших в Украине. Какие еще Судаков, Безус в таком случае?
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+2
-2
Dimoncho (Kharkiv)
19.08.2021 в 19:40
Кочергин и Безус не тянут на уровень сборной. Они уже немолодые, поэтому скорее всего никогда на этот уровень уже и не выйдут. А вот Судаков ещё может выйти на большой уровень. И скоре всего, выйдет. Поэтому его прозвали на перспективу
+1
-2


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