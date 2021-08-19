Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Игрок Днепра-1 сказал: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Было неприятно
Молодой хавбек Шахтера рассказал о хейте в свой адрес
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в шоу "Трендец" рассказал о своем вызове в
— Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги.
— Тебя это цепляло?
— Не то, чтобы цепляло. Один момент был очень неприятный. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?".
Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался первый раз. А когда уже попал в сборную и начал тренироваться – перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро.
Для нас пример с Артемом Бондаренко – игра "Арсенала" против "Брентфорда". Когда Сака выходил на замену – весь стадион хлопал. У нас если какую-то ошибку сделал, то все, сразу убивают. Он вообще никакой, в "Мариуполь" его и так далее.
Ты не можешь сразу играть как Месси в 18-20 лет. Такие как Месси рождаются раз в 100 лет. Поэтому может у наших людей как-то требования чуть-чуть завышены.
Все хотят все и сразу. И я хочу все и сразу. Но это у единиц так получается. Недавно только понял, что в футболе очень важен опыт. Cмотрю на Алана Патрика, на Тараса Степаненко, как они играют.
Какие-то ситуации они уже читают. Они играют спокойнее, чувствуют ритм игры.
Популярное сейчас
- Жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины. Карпаты сыграют с Волынью, Металлист едет на Днепропетровщину
- Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги
- Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба
- Без Пятова, Коноплянки и Коваленко. УАФ огласила список игроков на сентябрьские матчи сборной Украины
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО