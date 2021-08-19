  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Игрок Днепра-1 сказал: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Было неприятно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Игрок Днепра-1 сказал: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Было неприятно

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Молодой хавбек Шахтера рассказал о хейте в свой адрес

Судаков: Игрок Днепра-1 сказал: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Было неприятно

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в шоу "Трендец" рассказал о своем вызове в национальную сборную, и о том, как он относится к критике в свою сторону.

— Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги.

— Тебя это цепляло?

— Не то, чтобы цепляло. Один момент был очень неприятный. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?".

Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался первый раз. А когда уже попал в сборную и начал тренироваться – перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро.

Для нас пример с Артемом Бондаренко – игра "Арсенала" против "Брентфорда". Когда Сака выходил на замену – весь стадион хлопал. У нас если какую-то ошибку сделал, то все, сразу убивают. Он вообще никакой, в "Мариуполь" его и так далее.

Ты не можешь сразу играть как Месси в 18-20 лет. Такие как Месси рождаются раз в 100 лет. Поэтому может у наших людей как-то требования чуть-чуть завышены.

Все хотят все и сразу. И я хочу все и сразу. Но это у единиц так получается. Недавно только понял, что в футболе очень важен опыт. Cмотрю на Алана Патрика, на Тараса Степаненко, как они играют.

Какие-то ситуации они уже читают. Они играют спокойнее, чувствуют ритм игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 20:13
Ахметов зателефонував. Взяли для чисельності.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
19.08.2021 в 20:11
А у него ни гов.а ни ложки,что его не взяли.Сало-сила!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...