Судаков: Игрок Днепра-1 сказал: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Было неприятно

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в шоу "Трендец" рассказал о своем вызове в национальную сборную , и о том, как он относится к критике в свою сторону.

— Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги.

— Тебя это цепляло?

— Не то, чтобы цепляло. Один момент был очень неприятный. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?".

Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался первый раз. А когда уже попал в сборную и начал тренироваться – перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро.

Для нас пример с Артемом Бондаренко – игра "Арсенала" против "Брентфорда". Когда Сака выходил на замену – весь стадион хлопал. У нас если какую-то ошибку сделал, то все, сразу убивают. Он вообще никакой, в "Мариуполь" его и так далее.

Ты не можешь сразу играть как Месси в 18-20 лет. Такие как Месси рождаются раз в 100 лет. Поэтому может у наших людей как-то требования чуть-чуть завышены.

Все хотят все и сразу. И я хочу все и сразу. Но это у единиц так получается. Недавно только понял, что в футболе очень важен опыт. Cмотрю на Алана Патрика, на Тараса Степаненко, как они играют.

Какие-то ситуации они уже читают. Они играют спокойнее, чувствуют ритм игры.