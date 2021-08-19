Матч Казахстан - Украина могут перенести на нейтральное поле

В среду, 1 сентября, сборная Украины на выезде сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном.

Поединок должен состояться в Нур-Султане, однако, как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, может быть перенесен на нейтральное поле.

Все дело в том, что в Казахстане сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим, на данный момент существуют два варианта - либо матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей, или будет перенос в другую страну.

Решение должны принять в начале следующей недели.

Напомним, что в Киеве команды сыграли вничью 1:1.