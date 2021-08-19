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Матч Казахстан - Украина могут перенести на нейтральное поле
Все из-за коронавируса
фото - Олександр Приходько
В среду, 1 сентября, сборная Украины на выезде сыграет отборочный матч
Поединок должен состояться в Нур-Султане, однако, как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, может быть перенесен на нейтральное поле.
Все дело в том, что в Казахстане сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом.
В связи с этим, на данный момент существуют два варианта - либо матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей, или будет перенос в другую страну.
Решение должны принять в начале следующей недели.
Напомним, что в Киеве команды сыграли вничью 1:1.
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