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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Матч Казахстан - Украина могут перенести на нейтральное поле

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Матч Казахстан - Украина могут перенести на нейтральное поле

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В среду, 1 сентября, сборная Украины на выезде сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном.

Поединок должен состояться в Нур-Султане, однако, как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, может быть перенесен на нейтральное поле.

Все дело в том, что в Казахстане сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим, на данный момент существуют два варианта - либо матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей, или будет перенос в другую страну.

Решение должны принять в начале следующей недели.

Напомним, что в Киеве команды сыграли вничью 1:1.

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В статье: Украина Казахстан коронавирус
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