Анненков согласился войти в тренерский штаб Петракова

Новый наставник национальной сборной Украины Александр Петраков находится в процессе формирования нового тренерского штаба. Ассистентом специалиста станет 52-летний Андрей Анненков, который подтвердил эту информацию.

— Андрей Михайлович, накануне появилась информация о том, что вы вошли в тренерский штаб национальной команды.

— Да, после раздумий я согласился, так что буду помогать Александру Васильевичу в штабе сборной.

— От таких предложений не отказываются?

— На самом деле у меня были сомнения — справимся или не справимся. Имею в виду непосредственно свою работу. Это серьезное испытание.

— Значит ваше согласие то, что вы оставляете тренерский штаб Юрия Мороза в "Черноморце"?

— Нет, ведутся разговоры о совмещении.

— С кем советовались, когда принимали решение?

— Сразу пообщался с Юрием Морозом и заместителем генерального директора "Динамо" Сергеем Мохником. Позвонил Петраков, мы пообщались. А дальше только поддержка — звонки с поддержкой. Мы работали с юношеской командой, однако здесь другая специфика. Совсем другой уровень, все это понимают.