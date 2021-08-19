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Анненков согласился войти в тренерский штаб Петракова
Идет формирование тренерского штаба сборной Украины
Новый наставник
— Андрей Михайлович, накануне появилась информация о том, что вы вошли в тренерский штаб национальной команды.
— Да, после раздумий я согласился, так что буду помогать Александру Васильевичу в штабе сборной.
— От таких предложений не отказываются?
— На самом деле у меня были сомнения — справимся или не справимся. Имею в виду непосредственно свою работу. Это серьезное испытание.
— Значит ваше согласие то, что вы оставляете тренерский штаб Юрия Мороза в "Черноморце"?
— Нет, ведутся разговоры о совмещении.
— С кем советовались, когда принимали решение?
— Сразу пообщался с Юрием Морозом и заместителем генерального директора "Динамо" Сергеем Мохником. Позвонил Петраков, мы пообщались. А дальше только поддержка — звонки с поддержкой. Мы работали с юношеской командой, однако здесь другая специфика. Совсем другой уровень, все это понимают.
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